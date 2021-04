Le budget de l’émission télévisée Le Seigneur des anneaux d’Amazon est incroyablement élevé pour une seule saison

La prochaine série télévisée d’Amazon basée sur le Seigneur des Anneaux va rendre le studio environ 465 € pour une seule saison. Dans l’espoir peut-être de rivaliser avec le succès de la trilogie de films originaux de Peter Jackson, Amazon Studios va apparemment all-in avec la société qui aurait dépensé environ 650 millions de dollars néo-zélandais, soit 465 millions de dollars américains, pour la première saison de la série.

Ce prix extrêmement élevé est même supérieur à l’estimation précédemment rapportée de 500 millions de dollars pour plusieurs saisons de l’émission, un nombre déjà record. En comparaison, la série fantastique médiévale coûteuse Jeu des trônes avait coûté à HBO environ 100 millions de dollars par saison. Cette émission avait commencé avec environ 6 millions de dollars investis dans chaque épisode de la saison 1, suivi de A obtenu coûtant environ 15 millions de dollars par épisode à la huitième et dernière saison. C’est évidemment un parcelle d’argent, mais cela reste pâle par rapport au budget d’Amazon Studios pour Le Seigneur des Anneaux.

« Ce que je peux vous dire, c’est qu’Amazon va dépenser environ 650 millions de dollars rien que pour la première saison », aurait déclaré Stuart Nash, ministre néo-zélandais du développement économique et du tourisme. Rapport du matin. « C’est fantastique, c’est vraiment … ce sera la plus grande série télévisée jamais réalisée. »

Amazon a récupéré les droits de télévision mondiaux sur Le Seigneur des Anneaux en 2017. À l’époque, il a été signalé que le plan était de développer une série multi-saison composée de nouvelles histoires avant Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux histoires. Tous les détails sur l’intrigue de la série ne sont toujours pas clairs, mais il semble évident qu’Amazon a de très grands espoirs pour le succès de la série. Un budget massif améliorera certainement les chances de devenir un succès, mais les fans auront toujours besoin d’une histoire bien conçue et de personnages sympathiques pour que les gens continuent à regarder.

Production sur Le Seigneur des Anneaux est actuellement en cours en Nouvelle-Zélande. La première saison comprendrait 20 épisodes écrits par le duo d’écrivains JD Payne et Patrick McKay. JA Bayona (Monde jurassique: royaume déchu) dirigera les deux premiers épisodes de l’émission et servira également de producteur exécutif aux côtés de Belén Atienza. Les producteurs exécutifs sont également Lindsey Weber, Bruce Richmond, Gene Kelly et Sharon Tal Yguado, ainsi que les écrivains Gennifer Hutchison, Jason Cahill et Justin Doble.

« Ils génèrent déjà du matériel vraiment passionnant », avait précédemment déclaré Jennifer Salke, directrice d’Amazon Studios. THR des écrivains de l’émission. «Ils sont à Santa Monica. Vous devez passer par un tel dégagement, et ils ont toutes leurs fenêtres fermées. Et il y a un gardien de sécurité qui est assis à l’extérieur, et vous devez avoir une empreinte digitale pour y entrer, car tout leur la planche est en place pendant toute la saison. «

Le Seigneur des Anneaux série mettra en vedette Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker et Sara Zwangobani.

Amazon n’a pas encore fixé de date de sortie pour Le Seigneur des Anneaux Série télévisée sur Amazon Prime Video. Si nous avons de la chance, la série fera ses débuts avant la fin de l’année. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

