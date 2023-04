Le budget de la série Harry Potter pourrait dépasser Game of Thrones selon le président de HBO

Le Harry Potter La série ne sortira pas sur les écrans avant quelques années, mais quand elle le fera, elle pourrait le faire en tant que plus gros projet jamais entrepris par HBO en termes de budget. Alors qu’Amazon Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a prétendu être un projet d’un milliard de dollars en fin de compte, la saga Harry Potter pourrait bien se rapprocher de cela, c’est le président de HBO, Casey Bloys, il faut le croire quand il a dit «tout ce qu’il faut» par rapport à l’argent qui sera être disponible au redémarrage.





L’annonce de la Harry Potter série, qui redémarrera complètement la franchise avec un tout nouveau casting et racontera l’histoire d’un livre par saison. Lors de l’annonce, Bloys a suggéré que la série Harry Potter bénéficierait d’un budget égal, voire supérieur, à l’énorme 125 millions de dollars par saison accordé à Maison du Dragon. Lorsque l’on compare le budget disponible de l’émission à Game of ThronesBloys note :

« [The Harry Potter Series] sera sur cette échelle ou plus. Tout ce qu’il faut pour faire un spectacle de qualité.

Comme on l’a vu avec Les anneaux de pouvoirpeu importe l’importance du budget et le montant investi dans les visuels d’une émission, il n’y a toujours aucune garantie que la série se connectera avec les fans et si quoi que ce soit, elle devra en gagner beaucoup avant de pouvoir aller n’importe où compte tenu du montant de contrecoup vu contre la décision en ligne.





La réputation de Harry Potter est directement liée à la controverse autour de JK Rowling

Peu importe à quel point ils essaient de s’en éloigner, HBO devra à un moment donné faire face au fait qu’il y a beaucoup de gens qui pourraient être le public cible de l’émission qui ont des sentiments forts à propos de l’auteur JK Rowling et de sa position sur les questions transgenres, et le fait que la franchise Harry Potter est en train d’être redémarrée.

Au cours de la séance de questions-réponses qui a accompagné l’annonce du Harry Potter série et d’autres projets HBO et Max, Bloys a été invité à donner son avis sur la controverse Rowling, mais a refusé d’être amené à en discuter. Il a dit:

« Non, je ne pense pas que ce soit le forum. C’est une conversation très en ligne, très nuancée et compliquée et nous n’allons pas nous y attarder. Notre priorité est ce qui est à l’écran. De toute évidence, l’histoire de Harry Potter est incroyablement affirmative et positive et parle d’amour et d’acceptation de soi. C’est notre priorité — ce qui est à l’écran.

Avec chaque saison apparemment mise en place avec un budget égal à celui du premier film, Harry Potter à l’école des sorciers, il y a beaucoup de confiance dans la conviction qu’une fois que le spectacle arrivera, il pourra attirer les fans de Potter, quels que soient leurs appréhensions initiales et leurs problèmes avec Rowling. Nous devrons attendre et voir si c’est un pari qui finira par payer à long terme.