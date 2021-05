Le budget de Biden comprend une forte hausse des dépenses climatiques

Cet article a été initialement publié sur La conversation. La publication a contribué à l’article à 45secondes.fr’s Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

David M. Hart, professeur de politique publique, Université George Mason

Le président Joe Biden appelle à une augmentation de plus de 60% des dépenses pour lutter contre le changement climatique dans son premier budget fédéral, avec plus de 36 milliards de dollars d’investissements liés au climat répartis dans presque toutes les agences du gouvernement.

Cela comprend plus de 10 milliards de dollars de dépenses non défensives pour l’innovation en matière d’énergie propre, entre autres investissements dans la recherche et le développement.

La part de cette proposition que le Congrès accepte de financer sera cruciale pour la capacité de la nation et du monde à réduire les émissions. Le budget fédéral total publié le 28 mai 2021 est d’environ 6 billions de dollars. Ses dépenses liées au climat sont de plus de 14 milliards de dollars supérieures à celles de l’année précédente.

En rapport: La proposition de budget de la NASA pour 2022 de Biden donne un coup de pouce à la science et à l’espace commercial

La vision de Biden d’un avenir plus propre – avec des émissions de gaz à effet de serre tombant à zéro d’ici 2050 – ne sera pas possible sans une technologie considérablement améliorée.

Par exemple, à l’heure actuelle, aucune technologie n’est prête à être déployée à l’échelle mondiale pour éliminer les émissions de nombreuses activités agricoles et industrielles essentielles. Trois exemples sont l’élevage, la production de ciment et la production d’acier, qui représentent ensemble plus d’un quart de toutes les émissions mondiales.

Ma carrière de chercheur a été consacrée à la politique d’innovation et j’ai fait partie du personnel de la Maison Blanche sous le président Barack Obama. J’ai vu comment des politiques publiques intelligentes et des investissements fédéraux avisés peuvent aider à accélérer le processus d’innovation.

Des progrès, mais des lacunes béantes

Il ne fait aucun doute que le monde fait des progrès en matière d’énergie propre. Les coûts de l’énergie éolienne et solaire ont considérablement baissé, ce qui leur a permis de déplacer le charbon et le gaz naturel dans de nombreux endroits pour fournir une électricité beaucoup plus propre. Les véhicules électriques sont également de plus en plus courants.

Mais aussi prometteuses que soient ces technologies, elles laisseront encore le monde loin d’émissions nettes nulles, même si elles continuent à se développer rapidement.

L’Agence internationale de l’énergie, dont les membres comprennent les plus grandes économies du monde, a développé un modèle pour montrer comment le monde peut arriver à zéro émission nette d’ici 2050 tout en garantissant un niveau de vie de base à tous. Le modèle intègre plus de 400 technologies et les évalue en fonction de leur niveau de préparation actuel.

Il a révélé que près de la moitié des réductions d’émissions d’ici 2050 proviendraient de technologies qui sont soit encore en phase de prototype, soit en cours de démonstration. Un autre 40% proviendrait de technologies récemment entrées sur le marché et qui n’ont pas nécessairement atteint la pleine parité des coûts avec les ressources conventionnelles. La plupart des autres modélisateurs de systèmes énergétiques et climatiques parviennent à des conclusions similaires.

L’innovation est particulièrement essentielle pour les secteurs difficiles à décarboner. Par example:

Le ciment, le matériau le plus utilisé au monde, est à l’origine d’environ 8% des émissions mondiales. Il est généralement produit dans des fours qui sont cuits à des températures très élevées avec du gaz naturel. Il subit également une réaction chimique qui libère du dioxyde de carbone. Les solutions émergentes comprennent la capture du carbone pendant la production, le passage à des matériaux à faible teneur en carbone et l’invention de nouveaux procédés. Mais aucune de ces options n’est encore prête à évoluer pour relever le défi de réduire considérablement les émissions à un coût raisonnable.

L’acier, qui produit 7% des émissions mondiales, a des défis et des solutions similaires, avec un accent particulier sur l’utilisation de l’hydrogène dans le processus de production. En Suède, par exemple, l’usine de démonstration HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology) utilisera l’hydrogène produit par électrolyse, qui divise l’eau en hydrogène et en oxygène pour éviter les émissions. C’est toujours cher, cependant. Les coûts de production ont été estimés à 20 à 30% plus élevés que les méthodes conventionnelles.

L’agriculture animale est à l’origine de 12% ou plus des émissions mondiales. Le bétail et le fumier émettent du méthane, un puissant gaz à effet de serre. Les combustibles fossiles et les engrais sont également utilisés pour faire pousser des cultures fourragères, et les forêts peuvent être détruites pour accueillir le pâturage. Ces défis nécessitent un ensemble différent de solutions, qui pourraient inclure de nouvelles pratiques de gestion des sols, de modification de l’alimentation du bétail et d’invention de substituts de la viande conventionnelle, ainsi que de réduction de la consommation de viande.

L’aviation – responsable de 2% des émissions mondiales – a besoin de moteurs de grande puissance pour fournir une poussée sur une courte période. Cette demande d’énergie est difficile à satisfaire avec les batteries par rapport à la combustion de carburant, en particulier pour les vols long-courriers. Alors que certains entrepreneurs recherchent des avions électriques, d’autres possibilités de vols sans émissions pourraient inclure la fabrication de carburants liquides à partir de sources biologiques ou d’hydrogène et de carbone capturé.

Le transport maritime, qui représente actuellement 2% des émissions, peut également passer aux carburants liquides durables ou aux piles à combustible à hydrogène pour entraîner les moteurs électriques. Les opérations portuaires, qui reposent sur des camions lourds et des équipements pour le transport des marchandises, nécessiteront des solutions similaires.

Mettre tous ensemble

L’argument en faveur de l’innovation n’est pas un argument contre le déploiement de solutions climatiques qui fonctionnent déjà. Le déploiement stimule l’innovation. C’est ainsi que l’énergie éolienne et solaire est devenue moins chère et pourquoi les véhicules électriques sont susceptibles de suivre le mouvement à mesure que de plus en plus d’entre eux prennent la route.

Mais les preuves montrent que des politiques ciblées seront essentielles pour accélérer l’innovation dans les secteurs qui en manquent actuellement.

Les entreprises essaieront rarement de résoudre les défis climatiques avec leur propre argent, car le résultat est trop lointain et incertain. La réglementation gouvernementale et le fait d’imposer des frais aux entreprises si elles émettent des gaz à effet de serre peuvent contribuer à combler une partie du déficit d’innovation, mais cela ne remplace pas les investissements publics dans l’innovation.

Les taxes sur les carburants fournissent une analogie. Ils sont depuis des décennies beaucoup plus élevés en Europe qu’aux États-Unis. En conséquence, les concessionnaires automobiles européens ont proposé des voitures plus petites et plus efficaces que leurs homologues américains. Mais jusqu’à très récemment, aucun constructeur automobile européen ne proposait de véhicules électriques. Il a fallu des politiques ciblées, comme les grandes incitations gouvernementales norvégiennes, ainsi que l’ingéniosité de la start-up Tesla – qui a été aidée par les politiques fédérales et étatiques américaines – pour que le marché des véhicules électriques décolle.

Les choses s’améliorent

Tenant compte des preuves, l’administration Biden a promis de quadrupler la recherche sur l’énergie propre en quatre ans, et sa proposition d’infrastructure comprend de nombreux projets de démonstration de technologies énergétiques et climatiques à grande échelle.

Lors du récent sommet mondial des dirigeants sur le changement climatique, Biden a également annoncé une relance de Mission Innovation, une initiative mondiale mise en place parallèlement à l’accord de Paris sur le climat pour stimuler les investissements publics et privés.

Bien que la politique climatique soit fortement polarisée aux États-Unis, l’innovation bénéficie d’un large soutien. De grandes majorités des deux parties l’approuvent dans les sondages d’opinion publique. Il en va de même pour des organisations allant des partisans du Green New Deal à la Chambre de commerce américaine, opposée aux impôts et aux réglementations.

L’innovation peut être un processus lent et complexe, comme le montre l’histoire de plusieurs décennies de développement des énergies renouvelables. Il appartient maintenant au Congrès d’adopter un budget qui accélérera l’innovation climatique. L’impact croissant de la hausse des températures montre qu’il n’y a pas de temps à perdre.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.

Suivez toutes les questions et débats d’Expert Voices – et participez à la discussion – sur Facebook et Twitter. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de l’éditeur.