Le bruit, un rappel pour ne pas être indifférent aux disparitions forcées et à ses victimes

Lors de la conférence de presse qui a eu lieu au Festival international du film de Morelia (FICM) dans le cadre de la première de Ruido, à la question expresse d’une journaliste sur ce qu’elle pensait des voix qui reprochent la production de films qui racontent la douloureuse réalité mexicaine même si c’est de la fiction, la première actrice Julieta Egurrola a répondu que « oui, oui et oui » ces contenus doivent continuer à être réalisés jusqu’à ce que l’on comprenne la dimension de la gravité et du danger que nous vivons dans ce pays avec les disparitions forcées.

« Je sais qu’on parle sans cesse des disparus, mais pas assez car ils ne parlent que de chiffres », a commenté l’actrice à cette occasion. À ce moment, après avoir pris le micro devant les médias actuels, le bruit que le film réalisé par Natalia Beristáin génère et veut générer a commencé. C’est une œuvre qui est désormais accessible au grand public pour qu’elle résonne davantage.

À ce moment-là, dont plusieurs journalistes, nous étions nombreux à ne pas savoir ce que nous allions trouver à l’écran. Aujourd’hui on le sait et on comprend encore plus l’avis de l’actrice quant à la nécessité de continuer à porter ce type d’histoire au cinéma, un moyen qui fonctionne pour réinterpréter notre réalité et peut être un conduit pour favoriser l’empathie, ou de réfléchir sur l’indolence que l’on peut avoir face à une horreur qui semble se normaliser comme si c’était un fait de se résigner.

C’est dans la fiction que Beristáin trouve un espace propice au partage un discours et prendre position devant les disparitions et leurs conséquences au Mexique, surtout en ce qui concerne les femmes. Pas pour cette raison, il ignore ou rabaisse les hommes touchés. Au contraire, cela les implique de nous montrer les hommes qui cherchent leurs mères/partenaires/sœurs (on les voit accompagnés en séance de groupe pendant qu’ils brodent) à un jeune homme qui est fils et frère dans un foyer brisé par la disparition d’un de ses membres.

Pourtant, la réalisatrice concentre son attention et son intérêt sur les femmes, ce qui est parfaitement compréhensible car ce sont elles qui, jour après jour, elles deviennent victimes de disparitions forcées, de fémicides et de violences systématiques par le crime organisé, les autorités et les milieux. Dans ce cas, Bruit nous raconte le calvaire de Julia (Julieta Egurrola), une mère qui entreprend la recherche de sa fille disparue, s’appuyant sur la journaliste Abril Escobedo (Teresa Ruiz) pour la retrouver. Ce voyage permet à Julia de faire connaissance et de s’impliquer dans le travail des mères chercheuses et dans la manifestation collective féminine contre les traitements violents et meurtriers que subissent les femmes au Mexique. De même, des panoramas encore plus atroces et déchirants lui sont révélés (comme ce qui se passe avec Abril Escobedo).

La recherche de Julia est un voyage de Natalia Beristáin elle-même à travers les problèmes qui l’inquiètent et qu’il considère urgents de résoudre. C’est un voyage à travers les enfers qui consument notre nation aujourd’hui : corruption, traitement criminel des migrants, criminalisation des manifestations, traite des êtres humains, prostitution. La scène du camion abandonné avec des cadavres à l’intérieur peut être perçue comme horrible ou macabre, mais il faut qu’elle soit comme ça pour être secouée devant un conteneur qui synthétise ce qui découle de la terreur subie par des milliers de personnes dans différentes régions et qu’il peut accéder d’une manière ou d’une autre à la capitale, ou à n’importe quelle classe sociale (on s’en aperçoit avec Julia qui se présente à lui).

« Je suis désolé que ma fille me voit triste tout le temps », prononcé par une femme « Où commencez-vous à chercher ? » demande Julia. « Tu n’es pas seule », expriment des hommes et des femmes qui font face à la disparition d’un être cher. « Petit à petit, tu es aussi de ceux qui défendent les monuments ? une fille interroge Julia. « Nous sommes ici pour dire à nouveau qu’au Mexique, des femmes sont assassinées et disparaissent tous les jours », s’exclame l’orateur d’une protestation. Ces mots, ces phrases sont aussi des bruits qu’il faut entendre et faire écho. Ce sont des maillons qui, tout au long du film, construisent une chaîne sonore qui résonne dans les émotions de ceux qui sont pressés par ce qu’ils ont vu ; l’estomac crie ce que la gorge ne peut pas après avoir absorbé l’agitation de Julia, les témoignages des demandeuses de mères et le cri répandu des femmes pour la fin des violences faites aux femmes (réprimées par la brutalité policière).

Le bruit est aussi le sentiment qui reste après avoir réfléchi et déterminé quel rôle nous jouons avec les disparitions dans notre pays. L’indifférence n’est pas une option face à un phénomène tragique et sombre que chacun d’entre nous est exposé à vivre directement ou indirectement. Tout comme Julia se demande comment lancer une recherche, on peut bien se demander comment commencer pour ne pas écarter l’horreur de la disparition forcée. Julieta Egurrola de la FICM avait raison lorsqu’elle a souligné qu’on n’en avait pas assez dit sur ce sujet et que les victimes étaient traitées comme des personnalités. Dans ce sens, Natalia Beristáin montre des êtres humains qui, à un niveau fictif, nous rappellent la réalité de leur malheur, qui est le nôtre.

Natalia Beristain et Bruit Ils sont l’exemple clair que Julieta Egurrola a eu raison de souligner qu’il faudrait produire plus de films qui racontent ce type d’histoire, car de cette façon, nous ne traiterons pas les victimes avec des prénoms et des noms comme des statistiques, des gens qui peuvent être nous ou l’être cher à côté de nous.

