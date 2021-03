Le bruit de la circulation est également dangereux pour le cœur, le risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral augmente de 35% si le bruit augmente de plus de 5 décibels.

La pollution sonore détériore également la santé du cœur. Le bruit en plein essor cause des problèmes cardiaques. Une recherche publique dans le European Heart Journal indique: «Rester longtemps au milieu du bruit de la circulation augmente le risque de maladies cardiaques.»

Une étude a été menée auprès de 500 personnes pendant 5 ans

La recherche a été menée pendant 5 ans sur des personnes vivant en bordure de route et d’aéroport pour connaître l’effet du trafic et du bruit des avions. La recherche a impliqué 500 personnes. Les chercheurs ont constaté que l’augmentation du niveau de bruit de 5 décibels en moyenne en 24 heures augmente le risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral de 35%.

Pourquoi cela se produit, comprenez maintenant cela

Une scintigraphie cérébrale a été réalisée pour comprendre l’impact du bruit sur les personnes impliquées dans la recherche. Le rapport a révélé que l’augmentation du bruit a affecté la partie de son cerveau qui est responsable du contrôle du stress, de l’agitation et de la peur.

Lorsque le stress et l’anxiété augmentent, le corps libère des hormones de stress telles que l’adrénaline et le cortisol pour lutter contre elles. En cas de stress et d’agitation, la pression artérielle augmente, l’efficacité de la digestion diminue. La circulation des graisses et des sucres dans le corps est accélérée. Cela affecte le cœur.

Selon une nouvelle recherche, les artères gonflaient également lorsqu’il y avait plus de bruit. Cela a augmenté la pression sur le cœur. Selon le rapport de recherche, la pollution sonore a également un effet néfaste sur le sommeil. Le métabolisme est également affecté par le bruit causé par l’avion de nuit.

Le niveau sonore devrait l’être

Le son est mesuré en décibels. Selon l’Organisation mondiale de la santé, des niveaux sonores supérieurs à 55 décibels produisent du bruit et nuisent à la santé. Le bruit des voitures et des camions est d’environ 70 à 90 décibels. Dans le même temps, les sirènes et les avions causent 120 décibels ou plus de pollution sonore.

