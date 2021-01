Le Brexit empêcherait les artistes britanniques de se produire aux États-Unis | 45S

L’incertitude persiste. Plusieurs personnes dédiées à l’industrie de la musique au Royaume-Uni ont exprimé leur inquiétude, affirmant que le Brexit affecterait fortement ce secteur, en particulier les artistes.

Comme indiqué, ce nouveau règlement rendrait Les artistes britanniques ne sont pas autorisés à tourner et à donner des concerts aux États-Unis, car il y aurait tout un système bureaucratique derrière cela. Il convient de noter qu’il y a à peine une semaine, ils ont signalé que cela se traduirait déjà par des procédures, des visas, de nouveaux coûts et des restrictions pour les artistes européens, car ils ne pouvaient pas tourner sur le territoire britannique.

Le PDG de la Coalition of Outstanding Artists, David Martin, donne plus de détails sur les risques qui viendraient au fil des ans.

« Avec les nouvelles barrières pour les artistes interprètes travaillant dans l’Union européenne, cela va maintenant être étendu à nos voisins les plus proches, rendant impossible pour les nouveaux talents de voyager, de collaborer et d’échanger des idées avec nos collègues européens« , Cela indique. Il ajoute également que voyager à travers les États-Unis est coûteux et, en ajoutant les frais de visa, de permis et autres, il serait impossible d’investir sur ce marché.

Selon les avocats spécialisés en immigration de VisaPro, il est nécessaire que les artistes soient reconnus internationalement (sauf pendant 1 an pour ceux qui font des numéros de cirque) pour la demande d’un visa d’entrée aux États-Unis.

«Vous devez avoir un niveau élevé de réussite dans un domaine, comme en témoigne un degré de compétence et de reconnaissance nettement supérieur à ce que vous rencontrez habituellement. Cette réalisation doit être reconnue, leader ou bien connue dans plus d’un pays », détaillent-ils.

Il semble que le scénario ne soit pas favorable pour l’industrie dans cette partie du monde. Il y a des festivals comme Glastonbury Festival, Creamfields et plus encore où il y a des talents de différentes parties du monde, en particulier des États-Unis.