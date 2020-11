Le Brésilien rejoint l’équipe de Biden contre Covid-19

Portez des masques, Joe Biden a séduit le peuple américain. Et quand il y aura un vaccin, promit-il, ce sera gratuit. C’est ainsi que le président élu des États-Unis s’est adressé au pays ce lundi 9. Et pour montrer que les résultats du scrutin ne seront pas inversés, il a garanti que l’élection était terminée.

Mais il y avait encore une annonce – à la fierté des Brésiliens, bien sûr. Dans le même message, Biden a révélé que Luciana Borio, chercheuse principale en santé mondiale au Conseil des relations étrangères des États-Unis, sera à la pointe d’un groupe de notables qui s’occupera spécifiquement de la lutte contre le nouveau coronavirus.

Covid, qui a tué plus de 200 000 Américains, s’est vraiment avéré être une préoccupation du successeur de Donald Trump. À tel point que Biden a insisté sur le fait qu’un éventuel vaccin contre la maladie serait gratuit et a demandé aux Américains de porter un masque: « Je vous en supplie: portez un masque ».

« Je serai le président de tous les Américains, cette élection est terminée », a-t-il souligné, déclarant qu’il est nécessaire d’avoir l’unité pour vaincre le virus. « Un masque n’est pas une déclaration politique, mais un bon moyen d’unir le pays », a-t-il déclaré. Il a ajouté que « s’il n’y a pas de vaccin sûr, le masque est l’arme la plus efficace contre le coronavirus ».

Notable

Biden a souligné qu’il ne prendra ses fonctions que le 20 janvier 2021, mais a déclaré que « nous commencerons à faire tout notre possible pour contrôler Covid-19 ».

Le démocrate a cité le groupe de transition et le conseil consultatif qu’il a nommés pour faire face à la pandémie et a évoqué une éventuelle lutte contre le virus le jour de l’annonce de Pfizer. «Nous suivrons la science. Je parlerai à nouveau: nous suivrons la science ».

Parmi les membres se trouve la Brésilienne Luciana Borio, chercheuse principale en santé mondiale au US Council on Foreign Relations. Entre autres responsabilités, le conseil fournira des conseils sur la façon dont les écoles, les magasins et autres établissements devraient rouvrir de la manière la plus sûre.

Le démocrate a également déclaré qu’il prévoyait de lancer un programme de dépistage qui contactera les personnes infectées pour éviter une augmentation des taux de transmission. Selon Biden, certaines projections suggèrent que les États-Unis pourraient avoir 200 000 morts de plus que les statistiques ne le montrent réellement.