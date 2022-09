Le Brésil interdit à Apple de vendre des iPhone sans chargeur

Un jour avant la sortie du nouvel iPhone 14, le ministère brésilien de la Justice a interdit à Apple de vendre des smartphones sans prise de courant. La grande entreprise a eu des conflits avec la législation locale dans le passé. Une pénalité journalière est en place si Apple continue de vendre ses appareils sans chargeur inclus.

Comme le rapporte le portail d’information g1, le ministère brésilien de la Justice a interdit la vente d’iPhone sans chargeur. Cela enfreint les lois applicables à la consommation. S’il est prouvé à Apple que l’interdiction est contournée, l’entreprise encourt une astreinte journalière de 12 274 500 BRL (environ 2,36 millions d’euros).

Le passé d’Apple avec la loi brésilienne

Apple n’a pas fourni le connecteur depuis l’iPhone 12. En décembre 2020, l’Agence de protection des consommateurs de Sao Paulo a informé l’entreprise que la vente d’iPhones sans chargeur violait la loi applicable. En conséquence, un tribunal a infligé une amende de 10 millions de BRL en 2021, selon Tilt.

Apple a déclaré à TechTudo que la plupart de ses clients possèdent un chargeur. La livraison d’un autre n’est donc pas nécessaire. Apple a justifié sa décision d’omettre le bouchon par la forte consommation de zinc et de plastique dans la production. Les émissions évitées grâce à la dérogation équivaudraient à retirer près de 500 000 voitures des routes.

Plus tôt cette année, un tribunal brésilien a confirmé un plaignant, ordonnant à Apple de l’indemniser l’équivalent d’environ 1 000 dollars. La raison en est à nouveau la prise d’alimentation manquante, comme l’a rapporté MacRumors.

Mauvais timing pour Apple

On ne peut que spéculer sur la raison pour laquelle la dernière décision du ministère brésilien de la Justice est tombée la veille de l’événement iPhone 14 d’Apple. Android Authority s’attend à ce qu’Apple n’inclue pas non plus de chargeur avec l’iPhone 14. Il est donc concevable que la grande entreprise accepte les amendes pour le moment.

Apple a déclaré à Bloomberg qu’ils voulaient faire appel de la décision.