Le Brésil entre dans l’histoire en signant les accords d’Artémis pour l’exploration de la lune

Le Brésil a adhéré à l’initiative des accords Artemis dirigée par la NASA pour explorer la lune de manière responsable.

Le pays est devenu le premier pays d’Amérique du Sud à signer les accords d’Artémis, une ligne directrice pour l’exploration responsable de la lune, a annoncé l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, mardi 15 juin. Les nations à bord avec ces principes d’exploration comprennent les États-Unis, l’Australie, le Canada, le Japon, le Luxembourg, l’Italie, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis et maintenant, le Brésil.

En acceptant ces directives, ces pays s’engagent également à participer au programme Artemis de la NASA, qui vise à ramener les humains sur la Lune en 2024 et à établir une présence humaine durable d’ici la fin de la décennie.

En rapport: 8 pays signent des accords Artemis dirigés par les États-Unis pour l’exploration de la lune et au-delà

« Dans le cadre du programme Artemis, les États-Unis feront atterrir la première femme et la première personne de couleur sur la lune et nous allons le faire avec nos partenaires internationaux et commerciaux », a déclaré Nelson lors d’une conférence de presse annonçant l’engagement du Brésil. aux accords d’Artémis.

« Alors que nous nous préparons à ces missions audacieuses et ambitieuses, il est important que les États-Unis et nos partenaires s’engagent à nous conduire de manière responsable et transparente pour le bien de tous », a ajouté Nelson. « Il s’agit d’assurer un environnement sûr et durable pour les activités spatiales. »

Le Brésil rejoint aujourd’hui 11 autres nations en tant que signataire des Accords #Artémis ! En tant que premier pays d’Amérique du Sud à s’engager pour un environnement spatial durable, le Brésil montre l’impact global des Accords dans le monde. Merci pour votre soutien, @Astro_Pontes ! pic.twitter.com/4ilpCaU46c15 juin 2021 Voir plus

Aujourd’hui, nous accueillons un nouveau membre de la famille #Artemis : le Brésil 🇧🇷 Le Brésil est le premier pays d’Amérique du Sud à signer les accords Artemis, démontrant ainsi leur engagement à se joindre à nos efforts pour établir une exploration sûre et durable de la Lune : https :/ /t.co/rwwfVqPe28 pic.twitter.com/7Zs3qaMZeC15 juin 2021 Voir plus

L’implication du Brésil dans les accords intervient après, en décembre 2020, l’ancien administrateur de la NASA Jim Bridenstine et Marcos Pontes, le ministre brésilien de la Science, de la Technologie et de l’Innovation (MCTI) ont signé une déclaration d’intention commune décrivant l’intention de la nation d’être la première nation sud-américaine à signer les accords.

« En prenant cet engagement important, le Brésil montre l’impact mondial des accords Artémis. Votre décision de rejoindre la communauté des nations engagées à explorer l’espace de manière pacifique, sûre et transparente démontre le leadership du Brésil sur la scène internationale », a déclaré Nelson. « Les accords Artemis appartiennent à nos partenaires autant qu’à nous, et nous remercions le Brésil pour son engagement à établir des normes pacifiques de comportement dans l’espace. »

Envoyez un e-mail à Chelsea Gohd à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.