Le Brésil enregistre 65169 nouveaux cas de coronavirus, 1337 nouveaux décès

Le Brésil a enregistré 65169 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures et 1337 décès dus au COVID-19, a déclaré vendredi le ministère de la Santé, un jour après avoir enregistré le deuxième bilan quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie il y a un an.

Le pays sud-américain a maintenant enregistré 10 455 630 cas depuis le début de la pandémie, tandis que le nombre officiel de morts est passé à 252 835, selon les données du ministère, dans la troisième pire épidémie au monde en dehors des États-Unis et de l’Inde et sa deuxième plus meurtrière.

