Le Brésil décrit la stratégie de vaccination contre Covid-19, tandis que le président Bolsonaro déclare que le tir est «  gratuit, mais non obligatoire  » pour les citoyens

Le président brésilien Jair Bolsonaro a déclaré que chaque citoyen du pays recevrait gratuitement un vaccin COVID-19. Il a également ajouté que cela ne rend pas le vaccin obligatoire pour tous et qu’il sera disponible pour ceux qui souhaitent le prendre. Bolsonaro a pris à Twitter pour faire l’annonce. Il a également déclaré que le ministère de l’Économie avait précisé qu’il y aurait suffisamment de doses et de ressources pour tous ceux qui souhaitent prendre le vaccin Covid-19. Cependant, cela ne se produira qu’à la condition que le régulateur brésilien de la santé ANVISA donne au candidat vaccin son feu vert scientifique et juridique.

Récemment, le ministre de la Santé Eduardo Pazuello a annoncé le plan préliminaire en quatre étapes du Brésil pour vacciner la population du pays. Il a déclaré que les travailleurs de la santé, les autochtones et les personnes âgées de 75 ans et plus auront la priorité dans la stratégie de vaccination du pays.

– Em havendo certificação da @anvisa_oficial (orientações científicas e preceitos legais) o @govbr ofertará a vacina a todos, gratuita e não obrigatória. – Segundo o @MinEconomia não faltarão recursos para que todos sejam atendidos. – Saúde e Economia de mãos dadas pela vida. pic.twitter.com/l1JmtnBkRI – Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 7 décembre 2020

La deuxième étape comprendra les personnes âgées de 60 à 74 ans, tandis que celles qui ont des problèmes de santé comme une maladie cardiaque ou rénale seront incluses dans la troisième étape. Les enseignants, le personnel de sécurité et les premiers intervenants, ainsi que le personnel pénitentiaire et les détenus constitueront la quatrième étape.

Ensuite, le vaccin sera administré à l’ensemble de la population et il estime que ces quatre étapes couvriront 109,5 millions de personnes sur une population totale de 212 millions, un . rapport déclaré.

Le Brésil a signé des accords avec le britannique AstraZeneca pour obtenir le vaccin développé par l’Université d’Oxford. Selon un rapport de ., Le gouvernement brésilien a approuvé un décret présidentiel de 2 milliards de reais (388 millions de dollars) pour acheter 100,4 millions de doses de vaccins. Les fonds seront également utilisés pour produire le vaccin dans le centre biomédical fédéral Fiocruz.

Mais atualizações faire @govbr @jairbolsonaro na última semana: 1. Plus de 306,8 milhões de EPIs distribuídos para estados e municípios; 2. FioCruz Recebe Terreno para maior fábrica de vacinas da América Latina: capacidade para produção de R € 120 milhões de frascos / ano; pic.twitter.com/c9BiMev7dY – Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) 7 décembre 2020

CoronoVac développé par la société chinoise Sinovac Biotech Ltd est soumis à des tests tardifs dans 16 sites différents au Brésil et les rapports d’efficacité devraient être publiés d’ici le 15 décembre. Récemment, 600 litres (158 gallons) ou 120 000 doses du vaccin CoronaVac sont arrivés à l’aéroport international de Guarulhos à Sao Paulo. Il fait partie d’un lot de six millions de doses qui ont été importées de Chine et devraient être utilisées en janvier.

Spoutnik V développé par la Russie est également testé au Brésil et deux sociétés brésiliennes ont signé des accords pour commencer à produire le vaccin dans le pays.

Grâce au Covax Facility codirigé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Gavi – l’Alliance du vaccin et la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), le Brésil recevra également 14,5 millions de doses de vaccin. Cependant, quel candidat le pays recevra est encore inconnu.

Le Brésil est actuellement le pays avec le troisième plus grand nombre de cas de coronavirus, après les États-Unis et l’Inde. Il est également devenu le foyer des essais cliniques, Pfizer Inc. testant son vaccin et la filiale pharmaceutique de Johnson & Johnson, Janssen, effectuant également des tests.

Le ministère brésilien de la Santé a annoncé lundi son intention de signer un protocole d’accord avec le fabricant américain de médicaments Pfizer pour 70 millions de doses de son vaccin.

Le Brésil compte 6 628 065 cas et 177 388 décès.

