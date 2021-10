Le Breakfast Club 2 s’est presque produit avec John Hughes, déclare Anthony Michael Hall

Le club du petit-déjeuner a presque eu une suite héritée du légendaire réalisateur dramatique pour adolescents des années 80, John Hughes. Anthony Michael Hall, qui a joué Brian « The Brain » Johnson dans l’original bien-aimé, a maintenant révélé plusieurs détails concernant le suivi autrefois évoqué, qui aurait repris avec les personnages chéris plusieurs années plus tard.

« À ce moment-là, il a mentionné le potentiel de faire une suite à Le club du petit-déjeuner. Cela aurait été nous tous dans notre âge moyen. Son idée était de ramasser avec eux dans la vingtaine ou la trentaine. Cette [idea] était dans sa tête, mais c’était la dernière conversation que j’ai eue avec lui. »

Que le fait d’avoir « la vingtaine ou la trentaine » soit considéré comme étant d’âge moyen est assez discutable, mais à part cela, il semble que John Hugues voulait réunir le public avec Le club du petit-déjeuner au cours de leurs dernières années et révélant la direction que leur vie avait prise depuis qu’ils avaient quitté le lycée Shermer. Les leçons profondes apprises au cours de cette détention d’une journée qui ont changé la vie sont-elles restées, ou des gens comme John Bender et Claire Standish sont-ils revenus à leurs cliques?

C’est peut-être une question que les fans de Le club du petit-déjeuner préférerait rester sans réponse, mais il est difficile de ne pas être intrigué par ce que Hughes et le casting original auraient fait avec une suite héritée, explorant le club maintenant qu’ils ont atteint l’âge adulte.

Sorti en 1985, Le club du petit-déjeuner a été écrit, produit et réalisé par John Hughes, et est depuis devenu un favori des fans ainsi qu’un exemple emblématique et précieux du cinéma de passage à l’âge adulte des années 1980. Mettant en vedette une distribution de stars comprenant Emilio Estevez, Anthony Michael Hall, Judd Nelson, Molly Ringwald et Ally Sheedy, le film suit un groupe d’adolescents de différentes cliques de lycées qui passent un samedi en détention avec leur directeur adjoint autoritaire. L’histoire de ce gang particulier d’adolescents qui Le club du petit-déjeuner a été sélectionné pour être conservé dans le National Film Registry des États-Unis par la Bibliothèque du Congrès en 2016 en raison de son « importance culturelle, historique ou esthétique ».

Malheureusement, à la suite du décès de John Hughes en 2009, Le Club des petits déjeuners 2 n’a jamais vu le jour, mais ce n’est pas la première fois que l’un des acteurs d’origine discute de l’idée d’une suite. En 2015, l’actrice Molly Ringwald a révélé que les détails d’un tel projet finiraient par être révélés en disant : « Quelqu’un m’a dit qu’il y avait le script d’une suite de The Breakfast Club. Un jour, tout ça sortira. »

Emilio Estevez a également fait part de ses réflexions sur un suivi dans le passé, affirmant qu’il serait intéressé à revenir à Le club du petit-déjeuner si une suite devait arriver. « Si cela se produit, je suis là », a-t-il déclaré, même si c’était notamment avant le décès de Hughes. « John a une idée pour une suite – des étudiants d’âge mûr à l’université, tous en train de recommencer – pour une raison ou une autre », a déclaré Estevez, selon le média. « La torsion serait que nous sommes tous aux antipodes de ce que nous étions dans l’original. »

Est une suite héritée de Le club du petit-déjeuner quelque chose que vous aimeriez voir? Anthony Michael Hall est de retour pour une suite d’héritage très différente dans Halloween tue, qui est sorti maintenant après avoir tué la compétition au box-office. Cela nous vient de The Independent.

Sujets : Club des petits déjeuners