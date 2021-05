Le bras robotique de la station spatiale touché par des débris orbitaux lors d’une «  frappe chanceuse  » (vidéo)

Un morceau de débris spatial a percuté le bras robotique de la Station spatiale internationale, mais les opérations à court terme ne devraient pas être affectées, selon les agences impliquées.

Des opérateurs robotiques ont remarqué un trou dans le Canadarm2 de la station fourni par l’Agence spatiale canadienne, qui est en service en orbite depuis 2001, lors d’une inspection de routine le 12 mai, ont déclaré les responsables de l’ASC dans un article de blog vendredi 28 mai. Les officiels ont qualifié le trou de «coup porte-bonheur» étant donné la taille relativement petite du bras, qui mesure 17,6 mètres de long et a un diamètre de seulement 14 pouces (35 cm).

La taille du trou n’est pas apparente sur les photos, ni si les débris sont passés à travers. Cependant, il semble que le rôle du Canadarm2 pour maintenir la station spatiale correctement entretenue puisse se poursuivre sans interruption, après un travail minutieux de la part de l’ASC et de la NASA.

Ces images de la NASA et de l’Agence spatiale canadienne montrent l’emplacement d’une frappe de débris spatiaux sur le bras du robot Canadarm2 de la Station spatiale internationale repéré le 12 mai 2021 et diffusé le 28 mai. (Crédit d’image: NASA / Agence spatiale canadienne)

« Les résultats de l’analyse en cours indiquent que les performances du bras restent inchangées. Les dommages sont limités à une petite section de la flèche du bras et de la couverture thermique », a déclaré l’ASC dans le billet de blog.

Le Canadarm2 devait bientôt déplacer une main robotique canadienne, Dextre, dans un endroit pour remplacer un boîtier de commutation d’alimentation défectueux appelé module de commande à distance de l’alimentation, mais CSA a ajouté que le fonctionnement ne devrait pas être affecté du tout. Le Canadarm2 et Dextre sont généralement exploités à partir du siège social de l’ASC près de Montréal, au Québec.

Les débris orbitaux sont une préoccupation croissante en orbite terrestre basse en raison du nombre de lancements de CubeSat qui y arrivent dans des flottes pour le service haut débit et d’autres applications. (En effet, SpaceX envoie désormais des lots de Starlinks dans l’espace presque chaque semaine, y compris le mercredi.)

Certaines de ces orbites se croisent avec l’endroit où la station spatiale fonctionne à une inclinaison de 52 degrés, à environ 200 miles (450 km) d’altitude, mais la poussière spatiale naturelle et d’autres objets constituent également une menace. « Un certain nombre d’objets minuscules – allant des particules de roche ou de poussière aux taches de peinture provenant des satellites – sont… trop petits pour être surveillés », a déclaré l’ASC dans le billet de blog.

Les équipages en orbite ont déjà vu des trous dans les panneaux solaires des stations spatiales, comme un «trou de balle» dont l’astronaute canadien Chris Hadfield a tweeté lors de sa dernière mission en 2012-13. «Trou de balle – une petite pierre de l’univers a traversé notre panneau solaire», a écrit Hadfield en avril 2013, soupçonnant que le trou était causé par une minuscule roche spatiale appelée micrométéoroïde. « Heureux qu’il ait raté la coque. »

Le réseau américain de surveillance spatiale surveille de près au moins 23 000 débris spatiaux connus de la taille d’une balle molle ou plus en orbite; si quelqu’un s’approche de l’ISS, la station peut légèrement modifier sa position ou la NASA peut demander à ses équipages de se mettre à l’abri, ce qui s’est produit pour la dernière fois en septembre.

Les dommages causés par les roches spatiales ou les débris en orbite sont l’une des principales menaces pesant sur les opérations de l’ISS, avec le vieillissement naturel (certaines parties étant en orbite depuis 1998). La NASA lutte contre le problème du vieillissement par un entretien régulier et des remplacements.

La série de bras robotiques du Canadarm a un statut presque emblématique dans le pays qui a créé la technologie. Le Canadarm2 orne l’arrière du billet de 5 € canadien, avec Dextre et un astronaute.

Le Canadarm d’origine, qui a servi le programme de la navette spatiale entre 1981 et 2011, a déployé de nombreux satellites et missions spatiales, comme le télescope spatial Hubble, avec l’un des bras plus tard adapté en un boom robotique pour aider à rechercher des tuiles cassées sous l’espace. Navette. Dextre, pour sa part, a été lancé en 2008 en tant que «bricoleur» pour l’installation et le remplacement d’équipements ou de composants, en plus de servir de banc d’essai pour les technologies robotiques, indique le CSA sur son site Internet.

Plus récemment, le gouvernement canadien a annoncé des plans pour un Canadarm3 avancé en 2019 qui servirait d’assistant robotique adaptatif à l’intelligence artificielle sur la station spatiale Gateway prévue par la NASA. Les contributions robotiques du Canada permettent au pays de faire voler des astronautes et des scientifiques dans l’espace à l’aide de matériel américain; l’engagement du Canadarm3 a obtenu la promesse de la NASA de placer un Canadien dans la mission en orbite lunaire Artemis 2.

