Le Brady Bunch rencontre la course de dragsters de RuPaul dans le crossover du mois de la fierté

Les moulages de Le groupe Brady et Course de dragsters de RuPaul s’unissent pour réinventer un épisode classique de la célèbre série comique. Doublé Traîner les classiques : le Brady Bunch, la spéciale devrait être diffusée sur la plate-forme de streaming Paramount + le 30 juin, juste au moment où le mois de la fierté touche à sa fin. La fusion verra l’épisode de la saison 2 « Will the Real Jan Brady Please Stand Up? » recréé avec de nombreux brady tas étoiles jouant des rôles différents.

Dans le spécial, Barry Williams (Greg Brady) incarnera Mike Brady, le père de son personnage de la série originale. D’autres membres de la distribution survivants de Le groupe Brady qui reviendront pour de nouveaux rôles incluent Christopher Knight (Peter Brady), Mike Lookinland (Bobby Brady), Eve Plumb (Jan Brady) et Susan Olsen (Cindy Brady). Plumb jouera « Lucy » avec Olsen jouant « Margie », bien qu’il ne soit pas clair qui Knight et Lookinland incarneront.

Pendant ce temps, le Course de dragsters de RuPaul talent assumera les rôles des autres membres de la famille Brady. Cela inclut Kylie Sonique Love dans Jan Brady, Kandy Muse dans Cindy Brady, Shea Couleé dans Marcia Brady, Bianca Del Rio dans Carol Brady, BenDeLaCreme dans Greg Brady et Nina West dans Alice. Il a également été révélé que Michelle Visage et RuPaul feront des apparitions spéciales lors de la spéciale.

« Depuis si longtemps, Le groupe Brady a représenté la famille mixte idyllique et ambitieuse, mais en mélangeant les stars de la distribution originale avec les stars de Course de dragsters de RuPaul, nous avons pu rappeler aux gens le vrai sens et la vraie valeur de la famille », a déclaré Randy Barbato, EP de World of Wonder. « C’est également passionnant pour nous d’avoir l’opportunité de présenter les talents de tant de Course de dragsters filles, et de voir leur travail aux côtés d’acteurs emblématiques ! Espérons que ce projet aidera à encourager les gens à créer encore plus d’opportunités pour les artistes qui ne sont pas toujours sollicités. »

« Ce qui est important, c’est le fait que ce sont deux phénomènes culturels de deux générations différentes, j’espère pour les plus jeunes fans de Course de dragsters de RuPaul qui peut ou non être familier avec Le groupe Brady, pour être vraiment excité à ce sujet », a déclaré Nina West, qui joue Marcia. « J’aime voir les Noirs et les bruns insérés dans ce récit et jouer Marcia Brady, qui visuellement si nous nous regardons tous les deux, sommes deux complets contraires. C’est tellement excitant que je puisse vivre pleinement ma Marcia Brady. Qui ne voudrait pas la jouer ? C’est la fille cool par excellence. »

West a ajouté: « Ce spectacle a eu un impact culturel énorme sur nous tous. La langue que nous parlons dans ce pays et les phrases proviennent de ce spectacle que nous utilisons encore aujourd’hui. Et Course de dragsters de RuPaul c’est à 100% la même chose. Ce n’est pas seulement une émission de télévision, c’est un moment culturel. »

À l’aide d’un écran vert, Lynda Tarryk a dirigé la spéciale en gardant à l’esprit les protocoles de sécurité COVID-19. Si vous voulez le vérifier, Traîner les classiques : le Brady Bunch sera présenté en première sur Paramount + le 30 juin. Vous pouvez lire une longue interview avec le casting pour en savoir plus sur le projet à Variety.

