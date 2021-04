Le «  Bradshaw Bunch  » – Détails incontournables sur les filles de Terry Bradshaw

Terry Bradshaw et sa famille ont frappé le petit écran en 2020 avec la sortie de son émission de télé-réalité, «The Bradshaw Bunch». Dans l’émission, les téléspectateurs voient la vie farfelue mais saine que Bradshaw vit avec sa femme Tammy et ses trois belles filles: Rachel, 33 ans; Erin, 31 ans; et Lacey, 36 ans.

Le E! L’émission de réseau a été créée pour la première fois le 17 septembre, et deux mois plus tard, il a été annoncé qu’il y aurait une saison 2 l’année suivante. Il reste à déterminer quand la nouvelle saison sortira.

Après la première de l’émission, les fans voulaient en savoir plus sur les frères et sœurs blondes platine de l’ancien joueur de football des Steelers de Pittsburgh et du Super Bowl.

Qui sont les filles de Terry Bradshaw?

Terry Bradshaw a deux filles biologiques, Rachel et Erin, avec son ex-femme, Charla Hopkins. Même si Bradshaw est le père biologique de ses deux premières filles, sa troisième fille, Lacey, est sa belle-fille.

Lacey est la fille de la femme de Bradshaw, Tammy, et de son ex-mari, David Luttrull. Par mariage, Terry a trois filles.

Qui est la fille de Terry Bradshaw, Rachel Bradshaw?

Rachel Bradshaw est l’aînée des frères et sœurs biologiques Bradshaw. Rachel est l’une des filles que Terry a eues avec son ex-femme, l’avocate de la famille Charla Hopkins.

Rachel a étudié la musique à l’Université Belmont à Nashville, Tennessee. Après avoir obtenu son diplôme, elle est devenue agent immobilier.

Elle a épousé James Robert Douglas Bironas, plus connu sous le nom de Rob Bironas, qui était un joueur de football américain, le placekicker des Titans du Tennessee.

Malheureusement, Bironas a été tué dans un accident de voiture trois mois seulement après son mariage avec Rachel. Il n’avait que 36 ans. «Rachel a apporté une force fondamentale à Rob et elle a créé une maison remplie d’amour, de musique et de rires; une vie qui lui tenait beaucoup à cœur», lit-on dans sa nécrologie.

Après la mort de son mari, Rachel s’est tournée vers la musique comme méthode d’adaptation et est devenue auteur-compositeur-interprète.

Dans l’émission de télé-réalité de la famille, Rachel est vue sortir avec son petit ami Dustin et rêver d’une éternité avec lui; cependant, le couple s’est séparé après la diffusion de l’émission. Bien que la série suggère qu’une certaine Marine puisse entrer dans la vie amoureuse de Rachel en tant qu’intérêt amoureux potentiel, elle est actuellement toujours célibataire.

Qui est la fille de Terry Bradshaw, Erin Bradshaw?

Erin Bradshaw est la deuxième fille que Terry a eue avec son ex-femme. Non seulement Erin est-elle l’amante des chevaux de la famille, mais elle est aussi une championne du monde équestre.

Elle a étudié le marketing de la mode à l’Université du nord du Texas et, après avoir obtenu son diplôme, elle est devenue exposante de l’American Paint Horse Association et de l’American Quarter Horse Association.

Elle a rencontré son mari, Scott, en 2012, et ils sont sortis ensemble pendant des années avant de se fiancer. Le couple s’est marié le 6 mai 2017 et est marié depuis trois ans, mais n’a pas encore d’enfants.

Selon Instagram d’Erin, elle est la «maman» de son étalon champion du monde nommé John Simon. Le couple vit dans un ranch au Texas où ils dirigent Scott Weiss Show Horses, une entreprise qui produit de 10 à 15 poulains chaque année pour être entraînés en tant que chevaux de classe mondiale.

Qui est la fille de Terry Bradshaw, Lacey Hester?

Lacey est la seule belle-fille de Terry Bradshaw. Autrement connue sous le nom de Lacey Luttrull, elle partage la tragédie avec sa mère Tammy, qui a perdu son frère aîné, Cody, d’une overdose de drogue en 2009.

Lacey est mariée à un chef privé nommé Noah Hester et, ensemble, les deux ont deux enfants, Zuri et Jeb.

On ne sait pas grand-chose de la vie de Lacey à part le fait qu’elle est une équipe de basket-ball de lycéens, mais en regardant l’émission de télé-réalité, il est clair qu’elle mène une vie très humble avec ses deux enfants.

Elle est également la mère d’un chien de montagne bernois nommé Max, et le mignon chiot peut être vu sur son compte Instagram.

Qui est Charla Hopkins, l’ex-femme de Terry Bradshaw?

Rachel et Erin sont les filles de Bradshaw de son précédent mariage avec Charla Hopkins. Hopkins est un avocat en droit de la famille au sein d’un cabinet de Denton, au Texas. Elle gère des affaires comme le divorce et la garde des enfants.

Hopkins a obtenu son BS de la Texas Woman’s University et son JD de la Southern Methodist University Dedman School of Law. Elle a également reçu de nombreux prix et accréditations, y compris Meilleur avocat en divorce: Top 3 en 2020, Top 50 des femmes du Texas en 2005, 2014 et 2016-2020, et leaders juridiques: les meilleurs avocats du Texas en 2019-2020.

Quant à l’épouse actuelle de Bradshaw, Tammy, elle est philanthrope et ancienne mannequin de magazine. Elle joue actuellement dans « The Bradshaw Bunch », aux côtés de Terry et des trois filles Bradshaw.

Deauna Nunes est une écrivaine qui couvre des sujets de culture pop, de soi et d’amour.