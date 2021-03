Le bouclier réaliste de Captain America est réédité en raison de la série et de l’anniversaire!

Sur Disney Plus La série Marvel Studios a récemment été diffusée le 19 mars 2021 Le faucon et le soldat de l’hiver qui demande, entre autres, ce que deviendra l’héritage de Captain America. Et avant que la série ne rentre trop dans les détails, nous pouvons vous donner une réponse rapide: vous entrez dans l’héritage de Steve Rogers!

Pour célébrer les débuts de la série et plus encore pour le 80e anniversaire de Marvel Comics, Disney produit une réplique réaliste du bouclier de Captain America avec Hasbro.

© Disney / Marvel / Hasbro

Il s’agit de la « réplique 1: 1 du bouclier classique du 80e anniversaire de Hasbro Marvel Legends Captain America Classic » qui fera sortir tous les fans de Marvel de leurs chaussettes. Si vous voulez célébrer les 80 ans de Marvel, vous pouvez acheter ce bouclier de la gamme populaire «Marvel Legends» de Hasbro pour votre maison.

Le bouclier apparaîtra sur 31 mai 2021 et peut pré-commandé maintenant sont disponibles chez les revendeurs suivants pour un prix d’environ 129 euros. Notez qu’il est pré-vendu presque partout. Ce n’est que chez Actionfiguren24 qu’il est toujours disponible:

Info: C’était rapide avec les stocks vides. Nous mettrons à jour le message si quelque chose change ici en termes de disponibilité!

Souviens-toi que c’est réplique réaliste du bouclier de Captain America de la bande dessinée classique en taille originale, donc en un Ratio de 1 à 1. Vous pouvez donc l’utiliser pour votre cosplay ou quelque chose de similaire!

Panneau et emballage © Disney / Marvel / Hasbro

Porter le bouclier était à savoir avec sangles robustes équipé à l’intérieur. Vous pouvez le faire comme Cosplay à la prochaine convention de bande dessinée, à la gamescom ou dans l’espace jeux de rôle. Et si vous ne voulez pas l’équiper vous-même, le bijou est magnifique sur le vôtre Mur comme objet de collection.

Important: Ce n’est pas un jouet au sens strict du terme. C’est de la marchandise, celle d’Hasbro Classement à partir de 18 et a reçu vers le haut. Tout au plus pourrait-on dire que c’est un jouet pour adulte. Dans tous les cas, le signe n’est pas pour les petits enfants!