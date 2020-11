Le boom du Queen’s Gambit: les associations comptent 20 millions de joueurs d’échecs fédérés supplémentaires

Soudain, des milliers de ménages ont trouvé l’attrait derrière la défense sicilienne ou les pions surnommés comme s’ils étaient rabonas ou chiliens. Gambit de Dama a été l’une des surprises en série de cette dernière saison, un succès pas entièrement anticipé par Netflix. L’entreprise a reconnu avoir atteint un nouveau record de visionnements, 62 millions d’écrans ont été connectés au moins deux minutes au drame d’échecs mettant en vedette Anya Taylor-Joy le mois dernier, mais la fureur ludique est allée au-delà du simple visionnement passif.

Ceci est indiqué dans le communiqué de presse de la plateforme:

La roman original dont la fiction a été inspirée, Lady’s Gambit, écrit par Walter Tevis en 1983, est revenu au top-seller du New York Times 37 ans après sa sortie originale.

Les recherches globales sur Google liées à ce jeu, ainsi que "comment jouer aux échecs" ou similaire, ont atteint un record qui n'avait pas été atteint au cours des neuf dernières années.

Et des téléspectateurs aux joueurs: les recherches sur Ebay pour les tableaux sont en hausse de 250%, tandis que la page professionnelle Goliath Games a vu ses ventes augmenter de 170%. Finalement, les personnes qui ont été fans des jeux Chess.com ont augmenté de 400% .

. En plus de tout cela, nous pouvons observer une augmentation au-dessus du linéaire de tutoriels pour les ouvertures et les pièges et l’analyse des grands jeux historiques de cette obsession en Youtube.

Il y a une autre raison pour laquelle Gambit de Dame a été un coup de pouce historique pour le jeu: le coronavirus. Des gens de tous les coins recherchent moyens de se connecter avec d’autres personnes, connues ou non, via Internet. Bien qu’un grand nombre d’internautes opteront pour le jeu vidéo populaire, comme Among Us, de nombreux jeunes et moins jeunes ont peut-être découvert dans le jeu simple mais complexe des pions et des évêques la meilleure opportunité d’exercer leurs compétences sans avoir à recourir à plus d’options gravées comme les copies de Puzzle Bubble ou de Applauded.

J’ai décidé d’augmenter mon jeu d’échecs après avoir regardé, et quand j’ai vu cette vidéo youtube de stratégie d’échecs, j’ai vu que fondamentalement tout le monde était dans le même bateau, lol pic.twitter.com/0UJ8oYvlmI – Andy Chimicles (@andychimicles) 23 novembre 2020

Qui sait si, après Noël prochain, de nouveaux virtuoses apparaîtront avec un talent jusqu’ici enterré. Les experts des médias l’espèrent, en particulier dans un secteur qui jusqu’à présent n’avait pas été en mesure d’attirer comme l’a fait l’exquise production Netflix: les femmes. Selon le directeur du marketing de la Fédération internationale des échecs (FIDE), les femmes occupent 16% de ses joueurs licenciésDes chiffres évidemment bien meilleurs que ceux qui existaient à l’époque où la série créée par Scott Frank a été recréée, mais loin de la parité que recherche la fédération.

«Nous avons probablement reçu plus de candidatures de femmes au cours des deux dernières semaines qu’au cours des cinq dernières années combinées», a expliqué son représentant, «ce qui est merveilleux. Le monde des échecs cherche depuis trop longtemps son vrai Beth Harmon!». Quel peut être l’impact final de Queen’s Gambit? Si la FIDE estime qu’il y a 30 millions d’enfants dans le monde inscrits dans une sorte de programme d’échecs scolaire, elle estime que ce nombre aura atteint 50 millions d’ici décembre.

Les professionnels de l’industrie sont tout aussi enthousiasmés par le regain d’intérêt, même si le défi sera désormais de retenir suffisamment de talents dans leurs murs mentaux.