Le bonheur est juste là … y arriver

Ils disent qu’un sourire est la carte de visite d’une personne. Je ne l’ai jamais vu en personne, j’ai découvert qu’il existait à travers un réseau social appelé Bado. Elle qui a dit «oui» et a appelé pour parler. «Attitude girl» ai-je pensé dès le départ. Alors qu’elle me demandait si j’étais écrivain ou non, j’ai été anesthésiée en regardant ses photos. Il y en avait peu, je l’avoue, mais assez pour que je clique sur «oui», «maintenant», «vous».

Son sourire était le même sur toutes les photos, c’est pour vous qui la voyez de façon naturelle. Seulement pour moi, il y avait autre chose. C’était une invitation. Une invitation à admirer le sourire, à passer à travers les yeux, à observer le contour de la bouche et à connaître le cœur. Euh, mon ami, elle a un sourire qui arrête la circulation, une plage, une mer entière. Ensuite, nous avons commencé à parler, il y avait une connexion, une affinité qui semble même que nous nous connaissons depuis des mois, voire des années. Elle a parlé un peu du travail, des gens, de la vie. J’ai raconté des loisirs, des blagues, des extraits de mon livre.

Son chemin m’enchantait petit à petit, mot pour mot. De Bado à Face, de Face à Whatts. Prêt! C’était plus proche d’elle. Un ou deux messages par jour était très proche de mon désir de parler toute la journée et c’est ce que nous avons fait. Moi à mon travail, elle n’est pas à elle. Le matin, l’après-midi, la nuit et entre les deux.

Un de ces jours, elle m’a envoyé un audio de bonjour, je l’ai tellement aimé que je l’ai toujours voulu et je l’ai adopté dans le cadre de ma routine. Un son, un message écrit ou une photo n’a pas d’importance. Tout pour démontrer que j’aimais la rencontrer et espérer qu’elle n’abandonnerait pas notre rendez-vous.

J’ai rêvé toute ma vie d’une femme romantique. Qu’il savait valoriser et cultiver le véritable amour. Que c’était beau dans sa simplicité. Étiez-vous drôle sans raconter de blague. Doux, sincère, doux et une qualité que j’admire beaucoup chez une femme: intelligente. Elle a simplement réussi à réunir toutes ces qualités dans un seul corps. Des qualités qu’elle ne me disait pas, mais que je ne percevais que par sa façon de parler, de me traiter, d’agir.

Mon ami, j’ai besoin de te parler de sa voix. Mec, ça ressemble à un appel du ciel. Dans le premier audio qu’elle m’a envoyé, c’était un mélange de frissons et de rires. Tout mon corps tremblait et je ne sais même pas si c’était un plaisir de l’imaginer dire quelque chose de romantique près de mon oreille ou si c’était de l’émotion parce que ça ressemblait à une voix d’ange. J’ai commencé à rire seul, mais j’étais heureux de sentir que Dieu me donnait l’opportunité de rencontrer quelqu’un qui me marquera probablement d’une manière ou d’une autre. Je ne sais pas encore comment.

Dans l’une de ces conversations, elle a dit qu’elle rêve de se marier à l’église. Avec le droit de choeur et tout. Pendant qu’elle me disait, je ne croyais pas que tout ce qu’elle décrivait était si similaire à ce que j’avais moi-même rêvé et imaginé pour ma vie.

Mais l’une des meilleures conversations parlait de relations et d’anciens textes. Elle m’a montré un texto qu’elle a fait à l ‘«ex» et je me suis demandé si ce type avait un problème avec sa tête pour laisser partir une femme comme elle. Oui, car je n’ai même pas besoin de vous rencontrer en personne pour savoir à quel point il est spécial, doux, sensible, intense, passionné! Tout est bien là dans ces mots, au milieu de ces versets.

C’était trop beau pour être vrai, mais à un moment donné, au milieu d’un mot ou d’un autre, quelque chose a changé. Les conversations ont commencé à devenir plus douces, l’intérêt a diminué et un découragement inattendu a commencé à apparaître. Je ne sais pas comment, ni pourquoi, mais je soupçonne que c’était quelque chose au milieu d’elle qui aimait sortir la nuit et je ne le fais pas. Un certain rapport avec le style musical et principalement pour les kilomètres de distance qui nous séparent.

C’est juste que je suis déjà un homme formé, je ne suis plus un enfant. Je ne peux pas parler à une femme sans analyser notre degré de compatibilité et penser à une relation sérieuse. Rester, ce n’est pas moi. S’embrasser pour s’embrasser, je ne pense pas que ça rapporte. J’aime être avec des gens qui m’apporteront quelque chose. J’aime vivre aujourd’hui en planifiant demain.

Tout allait bien, putain de merde! Elle me ressemble tellement que c’est étrange. Elle est toujours coincée avec des choses et pense que quelque chose ne va pas dans l’air, tout comme moi. J’ai essayé de le déguiser, mais elle est intelligente. Il s’est vite rendu compte et n’a pas hésité à demander quand il est passé de l’intérêt à l’absence de celui-ci.

Un peu gêné, j’ai dû répondre avec une tristesse dans les yeux. En termes de sentimentalité, nous sommes très similaires, mais les modes de vie sont différents. D’une manière ou d’une autre, elle aimait sortir la nuit, c’était un signe d’avertissement et j’ai tiré sur le frein à main. À la veille des rencontres en personne, j’ai décidé de faire demi-tour au lieu de passer à autre chose. J’ai décidé de collecter les jetons et de les garder dans ma poche au lieu de jouer, de parier, d’essayer de gagner. J’ai décidé de marcher en arrière au lieu d’avancer, j’ai reculé.

Je suis désolé pour elle et encore plus pour moi. Pour avoir laissé une différence de goût interférer autant. La vérité est que j’ai peur d’essayer, de risquer, de me blesser. Pour oui et non, je choisis non. En cas de doute, j’abandonne.

Allez, je ne peux pas croire que je fais ça. Elle continue avec ce regard dépourvu d’affection, cette voix féminine et ce sourire que je n’arrête pas de regarder. Elle reste douce et romantique, drôle et intelligente. Cela continue de la même manière que cela m’a charmé lors de la première conversation. Pourquoi diable ne pourrais-je pas laisser ces détails de côté et en profiter?

Je savais que je voulais ne pas être si ruminant sur les choses, je savais qu’un de ces moments allait me faire du mal. Je voulais te rencontrer dimanche. Rencontrez le propriétaire de ce sourire, de cette voix, de ce cœur. Discutez en personne, touchez-la et dites à quel point elle est belle à l’intérieur et à l’extérieur. Dévorez des morceaux de pizza et riez avec nos conversations et nos jeux. Je sais que ce serait une rencontre fantastique, mais je suis bloqué.

Je ne veux pas avouer que j’ai peur de trop l’aimer parce que je m’attache facilement. Vais-je tomber amoureux, vais-je continuer et ça ne marche pas? Mieux vaut éviter la possibilité de se blesser. Je n’aime même pas vraiment sortir la nuit et la distance n’aide pas non plus. Comment vais-je vous accompagner? Et si elle voulait sortir toute seule parfois? Non pas qu’elle soit de service. Peut-être qu’elle abandonnerait même, mais est-il juste que nous abandonnions ce que nous aimons pour quelqu’un?

En fait, nous pouvons nous mouler à la manière d’être et d’agir de l’autre, mais pas vraiment en train de changer. Je crois que pour chaque action, il y a une réaction. Choisir de mettre le pied sur le frein peut signifier votre distance. Je me souviens que je ne lui ai pas parlé un jour et qu’il suffisait de la manquer, car nous nous connaissons si peu.

Je sais qu’il y a une harmonie, une affinité impossible à expliquer avec des mots. Je sais que je peux regretter de ne pas être allé à cette réunion dimanche. Je peux manquer l’occasion de rencontrer le propriétaire de ce regard, de ce sourire, de cette voix et surtout de ce cœur. Je peux perdre tout ça de peur de prendre des risques. Se rendre, s’impliquer. En cas de doute, je retire mon pied de l’accélérateur.

J’espère que les mêmes vents qui nous ont fait connaître sur les réseaux sociaux trouveront un moyen de renouer avec l’intérêt. Renvoyez la volonté et le courage de reporter cette réunion. J’espère que je le ferai juste avant qu’elle ne se désintéresse. Avant qu’elle en profite pour me rencontrer, enfin la femme qui a toujours erré dans mes rêves. Prendra.