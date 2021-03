Le bonheur à travers les films

Combien nous avons appris à valoriser et à manquer dans la pandémie! Les petits détails qui faisaient partie de la coexistence quotidienne, maintenant, ils sont plus pertinents en raison du confinement et de la distance. Soit par nostalgie, désir de faire quelque chose qui n’a pas été fait auparavant ou à cause de la (re) découverte affective envers une personne en particulier, l’un des buts à remplir dès que l’urgence sanitaire le permet est se réjouir de la vie avec ces petits détails.

Dans ce sens, le cinéma fonctionne comme une excuse pour revenir en arrière et prêter attention aux moments qui nous ont fait plaisir et peut-être que nous ne savions pas. Films, scènes et personnages, Ils nous servent également à apprécier dans la vraie vie les êtres qui font partie de notre environnement et ceux qui Nous ne leur avons probablement pas consacré le temps, mais ils nous font ressentir un bonheur inexplicable.

cinéma Paradiso







Être assis dans le salon à regarder une série ou un film n’est pas la même chose, ni même comparable, à l’expérience d’entrer dans une salle de cinéma et oublier complètement le monde pendant deux heures.

Avec la pandémie, les cinéphiles ont voyagé dans le passé avant la fermeture et nous nous sommes vus reflétés dans Toto, ce garçon qui est tombé amoureux du cinéma et a profité de son temps libre pour aller au cinéma Paradiso, où il se lie d’amitié avec Alfredo, le projectionniste qui lui permet de voir les films depuis le stand.

Voir Toto assis au cinéma s’émerveiller de ce que l’écran lui offre est le bonheur qui vient de l’inattendu et des étrangers dans la fiction (comme quand il voit Chaplin). Dans ce cas, Toto nous offre deux moments heureux: l’un dans son enfance et l’autre dans son âge adulte.

Gros poisson







Parce que toutes les relations parents-enfants ne concernent pas les selfies et les compliments affectueux mutuels, le film vaut la peine de s’asseoir un après-midi pour le regarder, en particulier les hommes qui hésitent encore à montrer à quel point ils aiment leur vieil homme ou leur fils, ou, à défaut, réfléchir à des rancunes découlant de malentendus qui peuvent être pardonnés.

Il y a des enfants qui sont souvent bouleversés par les histoires que nos parents nous racontent parce que nous croyons que ce sont des mensonges. Il arrive un moment où l’on préfère s’éloigner d’eux pour ne pas porter leurs histoires. Mais tout change quand on est capable de comprendre leur monde, de s’intégrer dans leurs histoires et, pourquoi pas, d’inverser les rôles pour leur en raconter un.

Voir Will dire à Edward comment ils s’échappent de l’hôpital pour aller à la rivière et ainsi Edward se transforme en gros poisson est un acte de bonheur qui permet à un père de sourire vers sa nouvelle destination, tandis que pour un fils, c’est le premier grand pas vers la joie de se réconcilier avec son père et son univers d’histoires.

Little Miss Sunshine







Les grands-parents ont le don d’apparaître au bon moment avec les bons mots pour nous faire sentir comme les êtres les plus extraordinaires de la planète. Avec leurs manières, ils parviennent à donner une tournure aux émotions et aux pensées qui nous oppriment en tant qu’enfants, jeunes et adultes.

L’un de ces grands-parents est joué par Alan Arkin dans le rôle de grand-père. Ce qui pour le spectateur est un vieil homme rebelle qui consomme de l’héroïne, Pour Olive (Abigail Breslin), c’est un grand-père qui est confiant pour exprimer ses sentiments et poser des questions sur les peurs qui l’affligent. En réponse, grand-père l’écoute, la réconforte et parvient à se débarrasser de la mortification qui l’angoisse.

Voir Olive sourire avec son grand-père, en plus de se préparer à dormir paisiblement, montre que le bonheur peut être trouvé dans une conversation avec quelqu’un qui a la sensibilité de nous écouter et de chouchouter l’âme.

La fête







Vous rappelez-vous comment vous vous êtes bien amusé lors de la dernière soirée à laquelle vous êtes allé? Vous auriez bien pu souffrir parce que vous vous ennuyiez, ou vous ne vous en souvenez même pas parce que les boissons ont rapidement disparu. En revanche, cela aurait pu être le meilleur mariage auquel vous ayez jamais assisté jusqu’à présent.

Eh bien, après tant de mois soumis à des restrictions sanitaires, votre corps et l’ambiance festive en vous demandent une éruption cutanée. Mais quel genre d’éruption? Il ne s’agit pas non plus de passer un mauvais moment ou de se perdre dans les limbes juste pour le plaisir.

Au moment où le virus le permettra, la fête de rêve doit être inoubliable, tout comme celle déclenchée par Hrundi. V. Bakshi (Peter Sellers), qui, grâce à sa maladresse et à son insouciance, provoque le bonheur, c’est danser, chanter, se mouiller et passer un bon moment juste pour passer un bon moment.