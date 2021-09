« Le bon docteur » : les difficultés que Paige Spara a dû auditionner en Léa Dilallo

« Le bon docteur» (« The Good Doctor » en espagnol) est l’une des versions les plus réussies de la série sud-coréenne 2013 qui porte le même nom. Les stars du drame médical Freddie highmore comme Shaun Murphy, un jeune médecin atteint d’autisme et du syndrome de la sauge qui en est à sa première année de résidence à l’hôpital San Jose St. Bonaventure.

La série a été créée en septembre 2017 sur les écrans d’ABC et est immédiatement devenue un phénomène télévisé aux États-Unis. Le 3 mai 2021, le média de diffusion a annoncé le renouvellement de « Le bon docteur » pour une cinquième saison, qui est sur le point d’être diffusée.

L’une des raisons pour lesquelles le drame médical connaît un tel succès est due à l’interprétation de Freddie Highmore et du casting qui l’accompagne, comme c’est le cas de l’actrice. Paige spara, qui joue le rôle de Léa Dilallo. Voici comment il a auditionné pour ce personnage.

COMMENT S’EST ÉTÉ L’AUDITION DE PAIGE SPARA POUR LE RLE DE LEA ?

L’actrice américaine est apparue dans la série à partir du milieu de la première saison. Le premier était le voisin du Dr Shaun Murphy (Highmore), mais alors a fini par être son partenaire, ce qui a fait d’elle une co-star.

Dans une interview, Spara a avoué avoir vécu une épreuve lors du casting de « The Good Doctor »Comme elle avait un certain nombre d’inconvénients, mais à la fin ils ont tous payé quand elle a réussi à garder le rôle de Léa.

Selon l’actrice, elle était chez ses parents lorsqu’elle a découvert l’audition. À cet endroit, il n’avait pas l’équipement approprié pour pouvoir faire un bon casting, il a donc dû improviser.

« Je rendais visite à mes parents à Washington et j’ai eu la nouvelle de l’audition, c’est très fatiguant de faire un auto-enregistrement quand on n’a pas le matériel, je n’avais pas accès à une imprimante d’ordinateur en état de marche pour imprimer la scène, le service Internet était lent et il pleuvait, donc l’éclairage était mauvais., dit l’artiste.

Comme je n’avais pas d’imprimante, l’actrice a dû copier toute la scène sur papier, ce qui a conduit à six feuilles manuscrites. Cependant, sa mère l’a encouragée en voyant tous les efforts qu’elle mettait pour gagner le personnage.

« C’est mon équipe qui m’a encouragé à le faire, alors J’ai tout installé dans notre salle de bain car c’était la seule pièce à cette heure de la journée qui avait assez de lumière et j’ai dit à ma mère de lire le rôle de Shaun », Sparra a détaillé.

PRODUCTIONS O PAIGE SPARA A PARTICIPÉ

CINÉMA

« Elle est à Portland » (2018) comme Mallory

« Stale Ramen » (2018) comme Charlotte

« Home Again » (2017) en tant que serveuse

« Audition » (2015) comme elle-même

COURTS MÉTRAGES

« Après l’ouragan » (2014) comme Charlie

« What Showers Bring » (2014) comme Leah

» Prospect Street » (2010) comme Camila

la télé

« Le bon docteur » (2017-présent) comme Lea

« Kevin du travail » (2015) comme Audrey Piatigorsky

QUAND « LE BON DOCTEUR » 5 EST-IL SORTI ?

Le cinquième volet du spectacle créé par David Shore et Daniel Dae Kim arrivera sur les écrans de abc ce 27 septembre. Auparavant, les premières saisons avaient été diffusées au dernier trimestre de l’année, mais la quatrième a été retardée en raison des restrictions liées au coronavirus.

QUELS PERSONNAGES RETOURNERONT AU SPECTACLE ?

Le casting complet devrait revenir: Freddie Highmore, Paige Spara, Will Yun Lee, Richard Schiff ou Fiona Gubelmann. Le seul artiste qu’on ne reverra pas, du moins de façon récurrente, est Antoine Thomas, et en son remplacement Osvaldo benavides aura plus d’écran dans le programme.

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA CINQUIÈME SAISON DE « LE BON DOCTEUR » ?

Cette édition est une nouvelle aventure pour Shawn, le personnage deviendra plus indépendant et aura de nouvelles responsabilités. Si la saison précédente vous deviez surveiller les nouveaux détenus, cette saison vous ne serez plus résident.

« Il a été dans un endroit sûr jusqu’à présent, à quelques exceptions près. Nous voulons mélanger un peu les choses et rendre les choses un peu moins sûres pour lui. et voyez comment vous évoluez dans cette situation, car vous ne serez plus résident. Sur le plan personnel, nous voulons aller plus loin, c’est pourquoi ils sont désormais engagés « , le producteur en a parlé.