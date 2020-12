«Le bon docteur»: Dr Meléndez, va-t-il réapparaître après sa mort?

« Le bon docteur«Est l’un des drames médicaux les plus réussis de ces dernières années. Depuis sa création en 2017, la série a réussi à se démarquer des autres en recevant des éloges de la critique pour la grande performance de Freddie Highmore dans le rôle titre de Shaun Murphy, un jeune chirurgien autiste qui vient travailler à l’hôpital San Jose St. Bonaventure.

Après un certain temps d’attente, la quatrième saison de «Le bon docteur » Lundi dernier 2 novembre avec l’épisode ‘Première partie‘, qui a montré aux médecins et aux infirmières de l’hôpital confrontés à la pandémie de coronavirus, une pandémie qui a été surmontée avec succès dans les épisodes suivants.

En revanche, dans le dernier épisode de « Le bon docteur», Shaun remet en question sa décision de responsabiliser les nouveaux résidents lorsque l’un des diagnostics erronés de son interne sur un patient a de graves conséquences. Maintenant, les fans attendent avec impatience la première du épisode 6 que le 11 janvier 2021.

Curieusement, « Le bon docteur« A confirmé que l’un de ses personnages les plus connus reviendrait pendant la saison 4: Il Dr Neil Meléndez. Comment est-ce possible s’il mort dans la saison trois du programme après avoir subi de graves conséquences d’un tremblement de terre? C’est ce qu’il a rapporté TVLine.

LE DOCTEUR. MELÉNDEZ RÉAPPRENDRA-T-IL APRÈS SA MORT DANS «LE BON DOCTEUR»?

Le Dr Melendez était l’un des personnages les plus manqués par les fans (Photo: ABC)

Producteur exécutif David Shore confirmé par une interview après le premier épisode de la série, que Claire prendrait une grande partie du saison 4 pour les problèmes qui se sont produits. Elle serait responsable de voir le Dr Melendez lors de certains épisodes pour ne pas avoir surmonté sa mort jusqu’à présent:

« L’histoire de Claire consiste en grande partie à essayer d’apporter du réconfort aux personnes qui ont perdu quelqu’un [y] fais ce que tu peux faire. Meléndez fait partie de ces personnes [para Claire] Plus important que quiconque à l’hôpital à l’époque, étant donné la façon dont nous avons terminé la saison dernière.

Le Dr Melendez est décédé après un tremblement de terre dans la saison 3 (Photo: ABC)

Bien sûr, nous n’avions rien prévu de tout cela à la fin de la saison 3. Liz Friedman, qui a co-écrit l’épisode avec moi, m’a appelé un jour et m’a dit: «Je pense que nous devrions voir Melendez», et j’ai dit: «C’est une bonne idée. . Nous l’avons évidemment déjà fait avec Shaun et son frère, et cela semblait être une façon intéressante de manifester cela [dolor],« il a pointé Rive dans la entretien.

Il a également commenté que lorsqu’on lui a offert la possibilité de réapparaître dans la série, l’acteur Nicolas Gonzalez il n’a pas hésité une seconde à jouer à nouveau son rôle ou non. C’était un oui automatique. Revenant apparemment à l’un de ses série préférée Cela le remplit d’enthousiasme, ce dont le producteur lui avait déjà parlé auparavant.

Tous ses fans se souviennent de Melendez (Photo: ABC)

« Même quand je parlais à Nick à la fin de l’année dernière, je lui ai dit «c’est le genre de spectacle où même la mort ne vous empêche pas d’être ici. J’ai toujours pensé que ce serait bien d’avoir un espace pour le ramener et ramener l’esprit de Meléndez d’une certaine manière». Dit et fait, c’est arrivé dans le saison 4.

Pour le moment, les fans espèrent que dans la deuxième partie de la quatrième saison de « Le bon docteur« il Dr Melendez réapparaissent à l’écran, d’autant plus que l’arc de Claire n’est pas encore tout à fait fermé. Peut-être même l’acteur est présent tout au long de la saison restant, mais il devra éventuellement dire au revoir jusqu’à ce que Shore et son équipe trouvent un autre moyen de lui donner vie.

Le Dr Melendez est décédé (Photo: ABC)

