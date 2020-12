«  Le bon docteur  »: chère Lea, vous nous confondez

Le bon docteur La saison 4, épisode 5 nous a donné un autre aperçu de la relation de Shaun et Lea. Lea était la petite amie idéale pour un épisode entier. Nous sommes confus.

Avant, on aurait dit que Lea avait des doutes sur Shaun – surtout après sa réponse étrange quand il a dit qu’il l’aimait. Pourquoi ce changement soudain? Showbiz 45Secondes.fr enquête.

Lea semble avoir chaud et froid

Paige Spara et Freddie Highmore sur le tournage de The Good Doctor | Jeff Weddell via Getty Images

Nous étions sûrs que les choses allaient se dégrader après le récent échange de Shaun et Lea. Après une dispute au cours de la saison 4, épisode 3 (intitulé «Newbies»), Lea semblait agir différemment à son égard. Lorsqu’il dit qu’il l’aime, elle répond en disant: «Merci pour votre totale honnêteté.» Après son discours passionné lors de la finale de la saison 3, on pourrait penser que sa réponse immédiate serait: «Je t’aime aussi.» Cependant, elle l’a simplement remercié.

Cette fois, au cours de la saison 4, épisode 5 (intitulé «My Own Damn Fault»), nous voyons une nouvelle Lea. Elle est douce et attentionnée, et elle joue le rôle de la petite amie très solidaire. Quand elle voit que Shaun passe un moment stressant au travail, elle suggère une soirée en amoureux.

Au cours de la date, Shaun mentionne qu’il a encore des recherches à compléter sur un cas où un homme est en danger de mourir bientôt si quelqu’un n’intervient pas. Au lieu de continuer avec la date, Lea dit à Shaun de retourner à l’hôpital.

«Shaunie, va à l’hôpital», plaide Lea. « Quelqu’un d’autre a plus besoin de vous que moi. » Shen procède ensuite à l’annulation de leur soirée de rendez-vous.

Lea est-elle égoïste ou pas?

Freddie Highmore et Paige Spara | Jeff Weddell via Getty Images

La suggestion de Lea est surprenante, compte tenu de ce qu’elle a dit à Shaun la saison dernière. Au cours de la saison 3, épisode 16, après que Shaun ait dit qu’il voulait sortir avec Lea, elle lui dit qu’elle est égoïste, dans le besoin et «dans un désordre total». Elle ne semblait certainement pas égoïste ou nécessiteuse lors de leur récent rendez-vous. Alors, qu’est-ce que c’est? Lea est-elle égoïste et nécessiteuse, ou est-elle vraiment une personne attentionnée au fond? On ne sait pas quoi penser.

Peut-être que Lea vient de dire à Shaun qu’elle était égoïste, nécessiteuse et désordonnée parce qu’elle avait besoin de plus de temps pour comprendre ce qui se passait entre eux. Elle lui avait déjà dit que tout ce qui mettrait en péril leur amitié ne valait pas la peine pour elle. Il est possible qu’elle le repousse parce qu’elle ne savait pas comment réagir ou si une relation amoureuse pouvait fonctionner.

La peur pourrait jouer un rôle dans le fait que Lea a chaud et froid

Lea a peut-être d’abord été dure avec Shaun et l’a renvoyé parce qu’elle ne savait pas comment être dans une relation avec quelqu’un de différent d’elle. Elle aurait aussi pu avoir peur de perdre leur amitié ou de lui faire du mal. Cependant, il semble que Lea commence à apprendre à être une bonne petite amie pour Shaun (du moins dans cet épisode). Nous verrons comment cela se passe à partir d’ici.

