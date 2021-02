ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après une interruption de deux semaines, la quatrième saison de « Le bon docteur»Il est revenu avec« Irresponsible Salad Bar Practices »(4×09), un épisode où Lim fait face aux circonstances uniques entourant une patiente enceinte avec une tumeur agressive; De plus, Shaun vit une situation à l’hôpital qu’il n’a jamais connue auparavant.

Après avoir mal diagnostiqué un patient, Claire fait une découverte déconcertante sur certaines pratiques à l’hôpital. Claire compte sur des suspensions pour s’occuper de Zara Norton, une Afro-américaine de 34 ans qui a subi une crise cardiaque. Le Dr Brown a administré un inhibiteur de l’ECA pour abaisser la tension artérielle de sa patiente en pensant qu’il s’agissait d’un cas standard d’hypertension couramment diagnostiqué chez les femmes afro-américaines.

Lorsque Zara apprend la terrible erreur, elle demande que Claire soit retirée de son cas et demande à être transférée dans un autre hôpital. Grâce à l’intervention du Dr Glassman, le patient demeure à Saint-Bonaventure. Mais lors d’une chirurgie à cœur ouvert, il y a des complications que Claire aide à résoudre depuis la plate-forme d’observation.

Après l’opération, Claire s’approche de Zara pour s’excuser de ses suppositions et lui dit que lorsqu’elle est arrivée à l’école de médecine, les gens pensaient qu’elle était une fille noire avec une aide financière, alors elle a travaillé si dur pour leur prouver le contraire. Pour sa part, Zara avoue qu’elle était comme ça, mais en a eu assez d’essayer de s’intégrer.

Après une brève conversation avec la Dre Cintia D’Souza, résidente de deuxième année en radiologie, Shaun rentre chez lui à Lea et rêve que son collègue lui donne un baiser passionné. Le lendemain, Muprhy craint d’être attiré par quelqu’un d’autre que sa petite amie.