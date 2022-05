Le bon combat pour terminer sa course avec la saison 6

Le bon combat se terminera avec sa sixième saison à venir. Le drame juridique met en vedette Christine Baranski dans le rôle de l’avocate de la défense Diane Lockhart. Le bon combat est un spin-off de La bonne épouse, où Baranski est apparu comme un personnage central au cours des sept saisons de l’émission. Cela marque la fin d’une collaboration de 13 ans entre les créateurs de spectacles et les producteurs exécutifs Michelle et Robert King et l’actrice.

Dans une déclaration commune, les Kings ont déclaré :

« Nous avons adoré lutte Le bon combat ces six dernières saisons. Pouvoir raconter des histoires sur un monde à l’envers en temps réel a été un cadeau. Et avoir travaillé avec ces acteurs, scénaristes et équipes talentueux, brillants et généreux a été une bénédiction. Notre plan d’espoir est de trouver des moyens de travailler à nouveau avec eux tous à l’avenir.

Le bon combat suit Lockhart après que les répercussions financières d’un stratagème de Ponzi l’ont forcée, ainsi que sa collègue Maia Rindell (Rose Leslie), à ​​quitter leur entreprise. Ils rejoignent ensuite un important cabinet d’avocats appartenant à des Afro-Américains, connu pour ses affaires de brutalités policières dans l’Illinois. Le bon combat est une série acclamée par la critique qui a été félicitée pour la façon dont elle aborde les problèmes de la vie réelle. La dernière saison devrait poursuivre son exploration de la violence extrémiste et d’autres sujets complexes.

L’émission a débuté en février 2017, après l’élection de l’ancien président Donald Trump. Les Kings se sont inspirés des problèmes survenus pendant la présidence de Trump pour créer des épisodes reflétant un conflit en temps réel.

« On avait l’impression qu’après le 6 janvier, il y avait un certain nombre d’histoires qu’on voulait raconter. Et puis Michelle et moi avons pensé à ce qui allait arriver, et nous avons décidé que cette année où nous faisions ce genre d’année violente de guerre civile créerait une très bonne fin pour tous les personnages », a déclaré Robert King.

Le bon combat la saison 6 met également en vedette John Slattery, Sarah Steele, Michael Boatman, Nyambi Nyambi, Charmaine Bingwa, avec Audra McDonald et Andre Braugher. Phil Alden Robinson a créé Le bon combat aux côtés des rois. Ridley Scott, David W. Zucker, Liz Glotzer, William Finkelstein, Jonathan Tolins, Jacquelyn Reingold et Christine Baranski en sont les producteurs exécutifs. La série est produite par CBS Studios en association avec Scott Free Productions et King Size Productions.

La production de la dernière saison de 10 épisodes est actuellement en cours. La saison 6 sera diffusée le 8 septembre sur Paramount+.





Sur La bonne épouse





Grâce à sa série réussie de sept séries, La bonne épouse a présenté au public Christine Lockhart. La série basée à Chicago mettait en vedette Julianna Margulies dans le rôle d’Alicia Florrick, dont la vie est bouleversée après la révélation que son mari politicien est pris dans un scandale sexuel. Cela oblige Florrick à revoir sa carrière juridique pour subvenir aux besoins de sa famille.

La bonne épouse a été acclamé par la critique et a reçu cinq Emmys, Marguiles remportant deux fois l’actrice principale dans un prix dramatique. C’était le lauréat 2014 du prix de la Television Critics Association Award for Outstanding Achievement in Drama.

Alors que plusieurs personnages de La bonne épouse ont fait des apparitions sur Le bon combatMarguiles n’est jamais apparu et il n’y a pas de plans actuels pour une place d’invité dans la saison six.





Les créateurs de l’émission Michelle et Robert King sont également derrière le drame surnaturel de CBS Mal, et servant de producteurs exécutifs pour la deuxième saison de Votre honneur et jeu télévisé Est-ce que je te mentirais.





