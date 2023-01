« Les chiots prennent le relais, et la bataille épique entre Ruff et Fluff est désormais trop importante pour un seul réseau. »

Maintenant que la réduction des coûts des émissions de télévision est terminée, Warner Bros. Discovery cherche à amener Animal Planet’s Bol pour chiot à de nouveaux publics en diffusant simultanément l’événement télévisé annuel en direct sur ses réseaux linéaires et ses plateformes de streaming des deux côtés de la société fusionnée, selon un rapport de Deadline. À l’avenir, le Puppy Bowl sera diffusé sur son réseau domestique, Animal Planet, où l’événement préféré des fans est diffusé depuis 19 ans, et sur TBS, Discovery Channel et HBO Max et Discovery + qui seront bientôt fusionnés. . Il s’agit de la première édition post-fusion de Warner Bros. Discovery.





« Les chiots prennent le dessus, et la bataille épique entre Ruff et Fluff est maintenant trop grande pour un seul réseau », a déclaré le Date limite's promo exclusive pour la diffusion simultanée dit.

Le Puppy Bowl est diffusé chaque année depuis sa création en 2005, en face du Super Bowl XXXIX. L’événement imite un match de football américain et est présenté chaque année en face du Super Bowl dimanche. Mettant en vedette des chiots de refuge et conçu pour sensibiliser à l’adoption d’animaux de compagnie, l’émission se compose d’images des chiots de Team Ruff et Team Fluff en train de jouer dans un stade modèle, avec des commentaires sur leurs actions d’hôtes vedettes, comme Snoop Dogg de Puppy Bowl XVIII. et Martha Stewart.

L’année dernière, avant les fusions de médias et les changements de programmation de cette année, Puppy Bowl XVIII a été diffusé sur Discovery + en plus de sa course Animal Planet. Cependant, en raison de la popularité de l’événement – ce qui est bon pour tous les espoirs de Penny Bautista en attente d’adoption dans le monde – le conglomérat médiatique a décidé d’étendre l’empreinte de patte de l’événement.





Puppy Bowl XIX Airs 12 février

Découverte

Selon Date limite, « Puppy Bowl XIX mettra en vedette 122 chiots, 67 refuges et des sauvetages dans 34 États – et pour la première fois mettra en vedette une organisation animale amérindienne et un joueur de chiots de la Dominique, aux Antilles. » Le 19e événement annuel d’appel à l’adoption mettra en vedette l’animateur de Bleacher Report, Taylor Rooks, et le commentateur sportif Steve Levy, qui reviennent tous les deux des acteurs du Puppy Bowl pour fournir des commentaires play-by-play, et l’arbitre Dan Schachner, qui revient pour son 12e année. Le Puppy Bowl XIX mettra également en vedette Egypt Sherrod et Mike Jackson (Marié à l’immobilier), Faruq Tauheed (Robots de combat), Zak Bagans (Aventures fantômes), Alex Guarnaschelli (Supermarché), et des personnalités sportives de Warner Bros. Discovery Sports, ainsi que des talents de Discovery Channel Hors-la-loi de la rue franchise et le prochain film de New Line Cinema Shazam ! Fureur des Dieux.

Diffusée le 12 février, une émission d’avant-match commence à 13 h HE / 10 h PT avec le scoop intérieur sur le repêchage du Puppy Bowl.