Un bol en porcelaine florale, acheté pour 35 € lors d’une vente de garage dans le Connecticut l’année dernière, vient d’être vendu pour plus de 700 000 € lors d’une vente aux enchères de Sotheby’s.

Ce n’est qu’après avoir fait évaluer le bol par des experts de Sotheby’s que le vacancier découvrit qu’il avait acheté par hasard un bol chinois rare du XVe siècle. Il n’y a que six autres bols de compagnon comme celui-ci connus pour exister dans le monde, a déjà rapporté 45Secondes.fr.

Les experts ont estimé que le bol, en forme de bouton de lotus et peint de motifs floraux bleu cobalt, valait entre 300 000 € et 500 000 €. Mais mercredi 17 mars, après une bataille entre quatre enchérisseurs lors de la vente aux enchères Sotheby’s Important Chinese Art à New York, le bol s’est vendu 721 800 dollars, soit plus de 20000 fois son prix demandé à la vente de garage.

Le bol remonte au règne du troisième empereur de la dynastie Ming, connu sous le nom d’empereur Yongle, qui a régné de 1403 à 1424. La cour Yongle, pour laquelle le bol a été fabriqué, a apporté un nouveau style de porcelaine en Chine, selon le précédent rapport 45Secondes.fr.

C’était « un style immédiatement reconnaissable, jamais surpassé, et définissant encore l’artisanat au XVIIIe siècle », selon la liste Sotheby’s pour le bol.

«Avec plus de cinq siècles d’histoire, le bol a une histoire incroyable», de la cour de Yongle à l’actuel Connecticut en passant par la salle de vente de Sotheby’s York Avenue, Angela McAteer, chef du département des œuvres d’art chinois de Sotheby’s à New York, a déclaré dans un rapport. « En regardant le bol pour la première fois, notre équipe a immédiatement reconnu la qualité de ce joyau incontesté, et c’est un rappel que les œuvres d’art précieuses restent cachées à la vue de tous, attendant d’être trouvées. »

