Le boeuf de Netflix obtient une cote d’approbation de 100% chez Rotten Tomatoes avec les premières critiques

Les critiques aiment Bœuf. Prévu pour une sortie mondiale sur Netflix le 6 avril, Bœuf est une série limitée qui met en vedette Steven Yeun (Non, Les morts-vivants) et Ali Wong (Sois toujours mon bébé, dur frapper femme) en tant que deux étrangers dont la vie est sur le point de changer pour toujours à cause de ce qui aurait été un incident mineur de rage au volant qui aurait été démesuré. Une série de comédie noire, Bœuf a fini par divertir énormément les critiques, car ses premières critiques ont abouti à un score parfait de 100% chez Rotten Tomatoes. Ce nombre pourrait baisser lorsque davantage de critiques commenceront à affluer lors de la sortie, mais c’est un excellent signe pour aller de l’avant sans aucun doute.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Bœuf propose un mélange complexe de comédie et de tragédie qui fonctionne à merveille et offre l’un des meilleurs épisodes finaux de télévision que j’aie jamais vu », écrit Kate Sánchez de But Why Tho?, donnant à la série un score parfait.

« Bœuf est imprévisible, hilarant et une bouffée d’air frais indispensable pour ceux qui souhaitent être emmenés en balade », a également déclaré Jeremy Mathai de Slashfilm.

Équilibrant sa comédie noire et son drame, Bœuf laisse également certains critiques sentir qu’il y a un message positif avec lequel les téléspectateurs repartiront après avoir terminé la série.

« [Beef] capture l’essence de la rage et de la trahison, du chagrin et de la colère, et le sens du deuil pour ce que la vie aurait pu être si elle avait été jouée à sa fortune », déclare Annie Banks de Chuck Load of Comics. Bœuf dresse un portrait de la façon dont nous nous traitons les uns les autres et dont nous nous traitons. »

Dans notre propre critique ici à 45secondes.fr, Matthew Mahler a fait l’éloge de Bœuf aussi. Qualifiant le titre de « série Netflix d’une perfection choquante », Mahler a en outre loué le message du film et expliqué pourquoi celui-ci serait un incontournable pour les abonnés Netflix.

« Cela ressemble à une exagération ignorante, mais regarder Bœuf peut changer la vie, ne serait-ce que pour un moment paisible, pour quiconque est rongé par la colère envers quelqu’un ou quelque chose », écrit Mahler. « En regardant les sections de commentaires sur Internet ou en regardant les nouvelles, il semble que beaucoup d’entre nous correspondent cette catégorie. Que faisons-nous à nous-mêmes et les uns aux autres ? Dans tout son humour ironique, sa tension saisissante et ses moments déchirants et perspicaces, Bœuf nous montre, puis il nous propose une solution. »





Le boeuf attire les éloges

Netflix

Bœuf a été développé pour Netflix par Lee Sung Jin. Avec Steven Yeun et Ali Wong, la série met également en vedette David Choe, Young Mazino, Josph Lee et Patti Yasutake. La série a été présentée en première au South by Southwest Film Festival (SXSW) plus tôt ce mois-ci, ce qui a conduit à ces premières critiques.

Bœuf premières sur Netflix le 6 avril 2023. Découvrez la bande-annonce officielle ci-dessous.