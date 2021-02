Le Boeing 737 MAX surveillé de près: la technologie satellitaire permettra de connaître tous leurs mouvements en temps réel

L’avion Boeing 737 MAX a reçu l’autorisation de voler à nouveau en novembre 2020 après tous les problèmes et les deux accidents mortels qu’ils ont subis. Cependant, ils seront désormais bien gardés dans les airs. La FAA des États-Unis surveillera en temps réel en vol grâce à la technologie des satellites.





La Federal Aviation Administration des États-Unis s’est récemment associée à Aireon. Aireon fournit surveillance par satellite pour suivre chaque vol effectué par une flotte d’avions. Avec cette technologie, la FAA pourra recevoir chaque jour un rapport sur le déroulement de chaque vol et des notifications d’éventuelles anomalies détectées.

Le système ADS-B

Le suivi des avions Boeing 737 MAX en temps réel ne serait pas possible sans la technologie ADS-B. Ce système utilisé dans l’aviation permet tdiffuser en direct et par satellite la position de l’avion qui l’équipe. Avec cela, l’aéronef est en communication constante avec le système de gestion au sol et peut à la fois communiquer sa position et son statut et recevoir la position des autres autour de lui ou des informations météorologiques.

Depuis tous les avions qui opérant sur le sol américain doivent avoir le système ADS-B, Les Boeing 737 MAX en sont équipés. Comme indiqué dans ., en utilisant cette technologie, la FAA surveille chaque vol effectué par l’avion, vérifiant les performances de la flotte mondiale lorsque l’avion revient en service.

Aireon utilise un total de 66 satellites à faible latence en orbite terrestre basse. Ces satellites reçoivent des données d’avions, peu importe où ils se trouvent dans le monde. Les informations sont transmises du satellite directement à la base d’Aireon, qui traite les données et les envoie à une plateforme de gestion FAA.

L’avantage d’utiliser ce type de système est qu’il permet savoir à l’avance quand un problème grave peut survenir. La surveillance constante du vol permet de connaître les performances de l’avion et de détecter d’éventuelles anomalies pour résoudre les problèmes dans le temps. De même, il est pratiquement impossible de perdre à nouveau un avion au milieu de l’océan.

Dans un futur proche, du moins pour Aireon, tous les avions seraient équipés d’un système ADS-B qui vous permet de les surveiller en temps réel. Un réseau mondial qui remplacer le système radar actuel pas si efficace pour couvrir le globe entier. Il couvre actuellement les lignes de l’océan Atlantique Nord en collaboration avec les contrôleurs aériens des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni.

