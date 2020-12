Le Blu-ray Extra 40e anniversaire de Popeye se cache derrière le Robin Williams Classic [Exclusive]

Le marin bien-aimé armé d’enclume des sept mers prend vie comme par magie Popeye, arrivant sur Blu-ray pour la première fois cette semaine de Paramount Home Entertainment. Mettant en vedette l’incomparable Robin Williams dans son premier rôle sur grand écran et Shelley Duvall dans le rôle de sa chérie dévouée, Olive Oyl, la délicieuse comédie musicale célèbre son 40e anniversaire cette année, après avoir fait ses débuts en salles le 12 décembre 1980. Pour fêter ça, nous avons un regard exclusif sur l’une des fonctionnalités spéciales qui raconte les coulisses du film emblématique Popeye the Sailor.

Le nouveau Blu-ray comprend l’accès à une copie numérique du film, ainsi que près de 30 minutes de tout nouveau contenu bonus comprenant des extraits de l’une des dernières interviews de Robin Williams, une interview vintage avec le réalisateur Robert Altman, ainsi qu’une nouvelle a mené une entrevue avec Stephen Altman.

Popeye Fonctionnalités spéciales Blu-ray du 40e anniversaire:

Revenir à Sweethaven: Un regard en arrière avec Robin Williams et les Altman

et les Altman Les joueurs de la société Popeye

Première de Popeye

The Sailor Man Medleys

Bande-annonce théâtrale

Le producteur légendaire Robert Evans et le scénariste Jules Feiffer ont travaillé pendant près de trois ans pour obtenir Popeye en production. Le film a combiné les talents de Robert Altman, du compositeur et parolier Harry Nilsson, de nombreux artisans du cinéma et d’une distribution exceptionnelle d’acteurs, de mimes, d’athlètes et d’artistes de rue pour donner vie au monde du personnage bien-aimé. Le résultat est un film édifiant et visuellement délicieux qui célèbre la magie de ce qu’Altman a appelé «un véritable héros américain».

