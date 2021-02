Le blogueur alimentaire de Washington DC fait don de ses gains GameStop à un restaurant local pour aider à nourrir les enfants dans le besoin

La semaine dernière, lorsque l’action de GameStop a de nouveau explosé, le blogueur culinaire de Washington DC, Danny Kim, a soudainement eu plus d’argent que prévu.

« J’ai juste eu comme un et puis cela a fini par être comme un rendement de mille pour cent », a déclaré Kim.

Avec COVID-19, Kim a vu l’effet négatif qu’il avait sur les petites entreprises, en particulier les restaurants.

Il savait qu’il devait avoir un impact.

Kim est le propriétaire et directeur créatif de Eat the Capital. Ils cherchent à mettre en évidence «les bons plats et les bonnes vibrations dans la région de Washington».

«Je connais des amis qui sont propriétaires de restaurant, qui paient de leur poche 20 000 € juste pour couvrir le loyer», a déclaré Kim. «Ils ne font pas assez de ventes.»

Prenant cela en considération, il a fait don de 1000 € de ses bénéfices d’actions GameStop à un restaurant local appelé Po Boy Jim Bar and Grill. Ils sont connus dans la communauté pour redonner et nourrir les enfants de la communauté.

Le don de Kim est assez important pour nourrir environ 120 enfants. Les propriétaires prévoient d’égaler ce nombre. Cela nourrirait environ 240 enfants de la communauté.

«Nous avons toujours fait des écoles locales à travers DC», a déclaré le copropriétaire Jeffeary Miskiri. «Nous pensons qu’il est très important de nourrir les jeunes.»

«Nous sommes très enthousiastes à ce sujet», a déclaré le copropriétaire Ian Reid.

Les enfants recevront des repas gratuits le vendredi à 17h00, sur H St. NE, et les enfants doivent être accompagnés de leurs parents ou tuteurs.

Même en faisant face aux défis et aux revers du COVID-19, le restaurant de 6 ans croit fermement qu’il faut toujours redonner et aider.

«En tant que propriétaire d’entreprise, ce n’est pas seulement une question de point de vue commercial, en termes de revenus. Une partie du succès est ce que vous faites pour votre communauté, c’est la devise selon laquelle nous vivons », a déclaré Miskiri.

Ils ont dû s’adapter, comme de nombreuses autres entreprises liées à l’alimentation, aux nouvelles façons de faire connaître leur produit à leurs clients.

«Nous faisons beaucoup de choses à faire, beaucoup de livraison», a déclaré Reid.

Kim est très populaire sur TikTok, car il a accumulé plus de 1,7 million de likes et plus de 61000 abonnés. Il blogue et réalise des vidéos sur la nourriture dans toute la région de Washington.

Sa vidéo la plus vue sur la plateforme a été vue 3,4 millions de fois.

Il va régulièrement au restaurant, essaie la nourriture, puis réalise une vidéo divertissante examinant la nourriture, donnant parfois un look derrière la cuisine que de nombreux clients ne comprennent pas.

Kim fait non seulement un changement dans la communauté grâce à une aide directe comme des dons, mais il attire de nombreuses petites entreprises des millions d’yeux grâce aux médias sociaux, qui à leur tour peuvent attirer de nouveaux clients.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.