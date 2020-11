Le blocage de TikTok est reporté à une date ultérieure

Observateurs extérieurs et fans inconditionnels de TIC Tac considérait la date d’hier comme un tournant possible dans l’histoire de l’application: en général, le 12 novembre représentait ledernier jour d’opération de la plate-forme d’origine chinoise aux États-Unis – du moins selon les proclamations de l’administration Trump selon lesquelles elle devrait couper ses contacts avec tous les fournisseurs de services Internet aux États-Unis. Les choses ne se sont pas passées comme ça: TikTok fonctionne toujours et – selon ce que le gouvernement en place a précisé au cours des dernières heures – ce sera encore pour les mois à venir.

Donald Trump menace – personnellement et via son administration – de fermer TikTok aux États-Unis depuis des mois. L’application est considéré comme dangereux pour la sécurité des données d’utilisateurs, et en août le président des États-Unis a contraint le développeur chinois ByteDance à trouver une société américaine pour gérer localement le logiciel et ses serveurs. La date fixée comme date limite pour se conformer à la demande a été fixée précisément au 12 novembre, avec une étape intermédiaire fixée à septembre qui aurait dû voir TikTok disparaître des boutiques d’applications numériques sur Android et iOS.

La date limite de septembre était reporté plusieurs fois puis suspendu par la justice américaine dans l’attente de la conclusion d’une procédure judiciaire que ByteDance a entamée entre-temps en réponse aux demandes de l’administration américaine. A cette occasion, les juges avaient anticipé qu’ils ne prendraient pas de mesures contre la dernière date – celle du 12 novembre – laissant les utilisateurs et même les gestionnaires d’applications en haleine, qui il y a quelques jours avaient signalé Administration Trump elle semblait avoir oublié de la question.

Maintenant, selon le Wall Street Journal, il semble que le blocus est suspendu indéfiniment: le département américain du Commerce a en effet déclaré que toute action contre TikTok doit être considérée comme « interrompue jusqu’à de nouveaux développements » dans les procédures judiciaires auxquelles les deux parties se sont opposées.