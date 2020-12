Le blanc est la couleur la plus populaire dans les automobiles depuis 10 ans

Un monde automobile en noir et blanc semble être la norme et c’est le cas depuis de nombreuses années; 2020 ne fait pas exception. Encore une fois, c’est le blanc qui reste de loin la couleur la plus populaire dans les automobiles produites sur la planète. Cela fait 10 ans et au cours des trois dernières années, le quota s’est stabilisé à 38% – le double du pourcentage du deuxième ton le plus populaire.

Dans cette deuxième position, nous trouvons le noir, avec 19%, qui reste le ton préféré des véhicules haut de gamme ou de luxe. Il est suivi de gris, avec 15%, soit une augmentation de deux points de pourcentage par rapport à l’année précédente, atteignant un sommet de 10 ans. La montée du gris s’oppose à une diminution de l’ombre argent, qui se poursuit dans une tendance à la baisse, à 9%.

En d’autres termes, si nous additionnons tout cela, cela signifie que 81% des voitures produites dans le monde en 2020 ont quitté la ligne de production avec un ton neutre – un monde automobile avec très peu de couleurs.

L’Europe  Sur le continent européen, gris et blanc se partagent le leadership, atteignant chacun une part de 25%. Ils sont suivis du noir, avec 21% et, notamment, du bleu avec 10%, qui chevauche l’argent, avec 9%.

La première couleur à apparaître dans ce rapport sur la popularité des couleurs dans les automobiles, la 68e rapport annuel sur la popularité des couleurs automobiles dans le monde par Axalta (fournisseur mondial dans le segment des revêtements liquides et en poudre), est le bleu avec seulement 7%. O rouge reste à 5%, avec beige / marron ne couvrent que 3% des voitures produites.

Clôturant ce rapport, nous avons le Jaune C’est le vert avec respectivement 2% et 1%, le 1% manquant incluant toutes les autres tonalités non mentionnées.

Cependant, malgré le scénario neutre qui domine le paysage automobile, Axalta affirme que son rapport sert de référence pour ses recherches dans la création de couleurs innovantes pour l’avenir. L’entreprise indique, par exemple, qu’il existe une tendance pour des nuances telles que le vert bleuâtre et le jaune-vert.

Une autre tendance est l’utilisation croissante du gris (comme indiqué), mais avec des nuances de couleur pour le rendre plus vivant, en utilisant de fins flocons et des traces de flocons colorés.