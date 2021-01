Le Black Shark 4 «bustes» AnTuTu en enregistrant plus de 780 000 points, c’est une bête!

Si les chiffres sont vrais, nous parlerions du record le plus élevé jamais vu.

Le prochain gros pari de Xiaomi axé sur les amateurs de jeux vidéo mobiles, le Black Shark 4 est juste au coin de la rue. La société chinoise a déjà tout prêt pour lancer ce nouveau terminal bien que, pour le moment, sa date exacte de commercialisation est inconnue.

Ce que l’on sait, confirmé par le PDG de la marque, Luo Yuzhou, c’est que le Black Shark 4 (le nom n’est peut-être pas définitif) figurera une batterie de 4500 mAh et une charge rapide spectaculaire de 120 W. Il équipera également, en tant que moteur de cette bête technologique, la dernière et la plus puissante puce de Qualcomm, le Snapdragon 888.

Pour créer encore plus de buzz autour du smartphone, Luo Yuzhou a déclaré que le Black Shark 4 avait marqué 788 505 points dans AnTuTu. Cependant, il ne semble pas satisfait et en veut plus: «Je dois travailler dur», a-t-il déclaré, faisant référence à un score qui, pour lui, n’est toujours pas suffisant. Vraisemblablement, Luo Yuzhou veut battre tous les records et dépasser 800 000 points. Cela réussira-t-il?

La référence pour les terminaux avec Snapdragon 888 est d’environ 735 000 points. Selon des informations en provenance de Chine, l’OPPO Find X3 a marqué 771 491 points, tandis que l’IQOO 7, un terminal qui arrivera également avec une charge rapide de 120 W, a enregistré 752 935 points.

Si tous ces chiffres sont vrais, nous aurions le Black Shark 4 comme le téléphone avec le meilleur enregistrement AnTuTu de tous les temps. Bien sûr, il faudra être au courant de tous les lancements sous l’égide de la puissante puce Qualcomm car, vu ce que nous avons vu, elle dégage de la puissance sur les quatre côtés.

