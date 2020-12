Le biscuit de Noël préféré d’Ina Garten est fait avec cette pâte simple: seulement 5 ingrédients pour une variété de biscuits

Ina Garten a la solution parfaite pour tous ceux qui cherchent à faire une variété de biscuits de Noël. Elle utilise une pâte simple avec un nombre limité d’ingrédients pour créer un plateau plein d’options, y compris sa friandise préférée des Fêtes, un biscuit linzer.

La recette de biscuits sablés d’Ina Garten est tout ce dont vous avez besoin

Lors d’une conversation du 11 décembre avec Katie Couric, on a demandé à Garten quel était son biscuit de Noël préféré. Elle a partagé qu’elle adorait les biscuits à l’empreinte du pouce et au linzer en raison de la combinaison de confiture de framboises et de sablés.

La Contessa aux pieds nus a également expliqué comment préparer sa recette de base de pâte sablée, la dérouler et la découper en différentes formes. Les biscuits Linzer utilisent deux sablés avec une petite fenêtre découpée, qui sont pris en sandwich avec de la confiture entre eux. Garten a déclaré que les cookies à empreinte numérique pouvaient également utiliser la même pâte.

«Je fais ces biscuits linzer qui sont des sablés avec de la confiture de framboises au milieu, je fais des biscuits à empreinte digitale qui ont de la confiture dans l’empreinte du pouce… c’est ma combinaison préférée. dit-elle à Couric.

Garten a ajouté: «En fait, ce que je fais, c’est que je prends cette pâte de base, les biscuits sablés» et cela fait tout ce qu’elle pourrait désirer. « À partir d’une pâte, vous pouvez préparer toutes sortes de biscuits. »

La pâte à biscuits de Barefoot Contessa peut faire une variété de biscuits

Lors d’une apparition le 14 décembre sur le Aujourd’hui montrer, Garten avait quelques conseils supplémentaires pour faire des biscuits de vacances, expliquant à nouveau qu’une simple pâte à biscuits sablés est la recette parfaite.

«Donc pour Noël, tout le monde veut faire beaucoup de types de biscuits différents, mais je ne veux pas faire beaucoup de pâtes différentes», a-t-elle expliqué. «Donc ce que je fais, c’est que je prends de la pâte sablée, qui est essentiellement composée de quatre ingrédients plus du sel – beurre, sucre, farine, vanille, vous l’avez probablement à la maison – et je fais de la pâte sablée et je fais ensuite beaucoup de biscuits différents en dehors de ça. »

Après avoir roulé la pâte, Garten a déclaré qu’elle découpait des étoiles auxquelles elle ajoutait un glaçage et des pépites de sucre, des couronnes qu’elle arrosait et ajoutait des boules d’argent et des cœurs qu’elle trempait dans du chocolat. Elle coupe une forme rectangulaire qu’elle surmonte également de noix de pécan.

Elle a montré le magnifique cookie Linzer, en notant: «C’est mon préféré. Il y a quelque chose à propos des sablés et des framboises ensemble que je trouve incroyablement délicieux. Simple mais vraiment bon. »

Barefoot Contessa a partagé quelques conseils sur la cuisson des biscuits

En ce qui concerne les conseils de cuisson, Garten a déclaré qu’elle conserverait les biscuits découpés dans un récipient et stockés au réfrigérateur afin qu’ils puissent être cuits en petits lots. Ils se congèlent également bien et peuvent être cuits à une date ultérieure.

Elle a également partagé le point idéal pour la durée de réfrigération de la pâte à biscuits pour obtenir les meilleurs résultats. La pâte doit être refroidie pendant 15 minutes. «15 à 30 minutes, top», a déclaré Garten. «Vous voulez juste assez refroidir pour que le beurre soit froid, puis le rouler et ce sera vraiment facile.»

«Et c’est mieux si vous les coupez, puis les refroidissez et les faites cuire» pour «des bords plus nets» qui sont «un peu plus professionnels», a-t-elle ajouté.

Les biscuits font également un excellent cadeau fait maison parce qu’ils sont «solides», ils peuvent donc être emballés dans une boîte et expédiés à un être cher ou placés dans un sac transparent et attachés avec un arc.

Quant au biscuit préféré de son mari, Garten a choisi le cœur en disant: «Je pense que les cœurs en chocolat parce que son cœur est si bon.» Aw.