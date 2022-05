Le biopic Elvis de Baz Luhrmann remporte une standing ovation de 12 minutes à Cannes

Elvis a été un grand succès avec sa première projection à Cannes. Réalisé par Baz Luhrmann, Elvis met en vedette Austin Butler en tant qu’icône titulaire du rock ‘n roll aux côtés de Tom Hanks en tant que son manager, le colonel Tom Parker. Les premières critiques ont été solides et les personnes présentes pour voir le film à Cannes ont également été impressionnées. Par Variété, le film a été accueilli par une ovation debout après le début du générique, les téléspectateurs applaudissant pendant environ 12 minutes.

Alors qu’Austin Butler a impressionné par sa vision d’Elvis Presley, un autre acteur du film se serait démarqué auprès des spectateurs à Cannes. Alton Mason aurait brillé dans le rôle de Little Richard, notamment lors d’une scène où il interprète le célèbre tube « Tutti Frutti » alors qu’Elvis fait la fête à proximité avec BB King. La foule a applaudi Mason pour son interprétation de la chanson.

La projection aurait été un grand moment pour les cinéastes et la famille Presley. Austin Butler aurait été submergé par l’émotion en étreignant Priscilla Presley, qui avait précédemment donné une critique élogieuse du film. Presley a spécifiquement félicité Butler pour avoir capturé l’essence de l’homme qu’elle connaissait.

« C’est une histoire vraie racontée avec brio et créativité que seul Baz, à sa manière artistique unique, aurait pu livrer », a déclaré Presley sur Twitter. « Austin Butler, qui a joué Elvis est exceptionnel. À mi-chemin du film, Jerry (Schilling) et moi nous sommes regardés et nous avons dit WOW !!! Bravo à lui… il savait qu’il avait de gros souliers à remplir. Il était extrêmement nerveux en jouant ce rôle. . Je ne peux qu’imaginer. Tom Hanks était le colonel Parker dans ce film. Quel personnage il était.





Elle a ajouté : « Il y avait deux côtés au Colonel, Jerry et j’ai été témoin des deux. L’histoire, comme nous le savons tous, n’a pas une fin heureuse. Mais je pense que vous comprendrez un peu plus le voyage d’Elvis, écrit par un réalisateur qui a mis son cœur et son âme et de nombreuses heures dans ce film. »

Elvis impressionné par ses débuts à Cannes





Baz Luhrmann réalisé Elvis après avoir écrit le scénario avec Sam Bromell, Craig Pearce et Jeremy Doner. Le film met en vedette Austin Butler, Tom Hanks, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Olivia DeJonge, Luke Bracey, Natasha Bassett, Kodi Smit-McPhee et Alton Mason. Vous pouvez lire le synopsis officiel du biopic ci-dessous.

« Un drame complètement cinématographique, l’histoire d’Elvis (Butler) est vue à travers le prisme de sa relation compliquée avec son manager énigmatique, le colonel Tom Parker (Hanks). Comme le raconte Parker, le film plonge dans la dynamique complexe entre les deux s’étendant sur plus de 20 ans. années, de l’ascension de Presley à la célébrité jusqu’à sa célébrité sans précédent, dans le contexte de l’évolution du paysage culturel et de la perte d’innocence en Amérique. Au centre de ce voyage se trouve l’une des personnes importantes et influentes de la vie d’Elvis, Priscilla Presley (DeJonge).

Elvis arrive dans les salles de cinéma lors de sa première le 24 juin 2022.





