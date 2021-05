Le biopic de Robbie Williams aura un traitement similaire à « Rocketman »

Le chanteur pop britannique Robbie Williams se prépare à faire « Better Man », un biopic dans lequel le cinéaste Michael Gracey, responsable de « The Greatest Showman », présentera l’histoire de l’ascension du chanteur à la renommée internationale.

Selon Guy Chambers, un auteur-compositeur qui a travaillé en étroite collaboration sur la carrière de Williams pendant des années, il a noté que ce film apporterait quelques ajustements à certaines des chansons les plus importantes de l’artiste, dans un traitement similaire à ce qu’Elton John a interprété sur la bande de 2019. « Rocketman ».

« Je connais Michael Gracey, qui va le diriger, et c’est un génie », a noté Chambers dans une conférence qu’il a menée avec NME. «Tout ce que je sais jusqu’à présent, c’est que les chansons seront« réinventées »sur bande, je le sais. Ce sera un peu comme ce qu’ils ont fait dans le biopic d’Elton. «

Chambers faisait la promotion de ses sessions «Song Studies» sur la plateforme MusicGurus, au cours desquelles il a fait une masterclass dédiée aux compositeurs, révélant quelques secrets sur ses plus grands succès. « Je veux juste voir pourquoi les chansons fonctionnent et comment les mélodies façonnent des chansons comme » Angels « , » Feel « et » No Regrets « », a-t-il déclaré.

Deadline confirme que dans « Better Man », Robbie Williams sera présenté comme un singe CGI, qui mettra en vedette sa voix mais sera joué par un acteur dans un costume de capture de mouvement, un concept qui a jusqu’à présent intrigué les fans.

Dans une interview séparée que Michael Gracey a menée pour Deadline une semaine avant cette révélation, le cinéaste n’a pas commenté le sujet, mais a précisé que ce film serait raconté de manière « très originale ».