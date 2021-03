Le biopic de Mike Tyson avec Jamie Foxx sera une série télévisée

Il a été annoncé que le projet biographique dans lequel Jamie foxx jouera Mike Tyson ce sera une série télévisée limitée.

La série «Tyson», qui était à l’origine destiné à être un biopic, a maintenant été confirmée comme une série télévisée à produire par Martin Scorsese à côté de Jamie Foxx et du même boxeur.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Jamie Foxx confirme que le biopic de Mike Tyson tient toujours

Il a également été révélé que Antoine Fuqua dirigera et produira la série qui durera toute la vie du boxeur légendaire et controversé.

Depuis le dévoilement du projet, Foxx a montré un certain nombre d’images sur la série, y compris une photo de lui s’entraînant au rôle du boxeur.

Dans un communiqué publié par Variety, Tyson a déclaré qu’il « cherchait à raconter l’histoire depuis un certain temps maintenant ».

«Avec le récent lancement de Legends Only League et l’excitation des fans après mon retour sur le ring, maintenant c’est le moment parfait », a expliqué Tyson.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Mike Tyson critique Hulu pour son biopic non autorisé

« Je suis impatient de collaborer avec Martin, Antoine, Jamie et toute l’équipe créative pour proposer une série au public qui non seulement capture mon parcours personnel et professionnel, mais aussi inspire et divertit. »

Il n’y a actuellement aucune date de sortie ni aucune nouvelle sur le reste de la distribution rejoignant Foxx dans la série.