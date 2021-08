Le biopic de Marilyn Monroe présente Nick Cave

Nick Cave et Warren Ellis ont préparé une nouvelle collaboration musicale à travers la bande originale de « Blonde », un nouveau film du réalisateur néo-zélandais Andrew Dominik qui sera présenté en exclusivité pour Netflix et dont l’histoire est un portrait de Marilyn Monroe, l’une des icônes les plus importantes. du cinéma américain.

Selon The Guardian, en plus de composer une nouvelle musique pour le film, Cave et Ellis prêteront également les séquences de certaines des chansons que le duo a écrites pour « Carnage » et « Ghosteen », les deux derniers albums studio avec lesquels Nick Cave a enregistré. son groupe « The Bad Seeds ».

Ce n’est pas la première fois que Nick Cave et Warren Ellis collaborent avec Dominik, après que le réalisateur a réalisé en 2016 « One More Time With Feeling », un documentaire centré sur le processus d’enregistrement de « Skeleton Tree », un album que Cave lui a consacré fils Arthur après son décès.

Dans une déclaration au journal britannique, Nick Cave a partagé quelques mots sur son travail avec Ellis, qualifiant chaque opportunité de collaboration « d’incroyable privilège ». « Nous développons essentiellement une façon de travailler où nous renonçons tous les deux au contrôle de la musique que nous faisons ensemble.

Nous avons passé de nombreuses heures à improviser de la musique ensemble, assis, jouant de bonne foi sans la politique et la prise de pouvoir de nombreuses collaborations.

« Blonde » est une production originale de Netflix qui n’a pour l’instant pas de date de sortie officielle, qui est basée sur le roman de Joyce Carol Oates, publié en 2000. Ana De Armas tient le rôle titre comptant parmi ses acteurs secondaires avec Julianne Nicholson, Adrien Brody, Bobby Cannavale, entre autres.