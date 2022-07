Le biopic d’Amy Winehouse va de l’avant avec Sam Taylor-Johnson pour réaliser

Sam Taylor-Johnson devrait réaliser un prochain biopic sur Amy Winehouse. Deadline rapporte que Studiocanal avec Alison Owen et Debra Hayward aux côtés de Tracey Seaward produira le film, actuellement intitulé Retour au noir. Le prochain film suivra la vie de Winehouse, lauréate d’un Grammy, dont la bataille contre l’alcool et la drogue a conduit à sa mort tragique en 2011 alors qu’elle n’avait que 27 ans. Taylor-Johnson et les producteurs du film lanceront le film dans les semaines à venir.

Le scénario du film a été écrit par Matt Greenhalgh. Greenhalgh et Taylor-Johnson ont déjà collaboré au premier film de Taylor-Johnson, Un garçon de nulle partle film biographique sur John Lennon. Retour au noir est créé avec le soutien total du domaine Amy Winehouse. Alors que Noomi Rapace et Tania Raymonde ont déjà été liées pour jouer dans les biopics de Winehouse, Retour au noir est le premier à entrer dans les étapes de production.

Avant de devenir une star mondiale de la musique, Winehouse a commencé sa carrière en tant que chanteuse de jazz du nord de Londres. Winehouse est devenue une star mondiale avec la sortie de son deuxième album studio Retour au noir en 2006. L’album comportait de nombreuses chansons à succès, dont Retour au noir, cure de désintoxicationet Tu sais que je ne suis pas bon. Le disque a reçu de nombreuses distinctions et a remporté cinq Grammy Awards.

Taylor-Johnson est surtout connue pour son travail sur le premier film de la Cinquante nuances de gris trilogie. Elle a récemment travaillé sur la série Amazon Solos, une anthologie explorant ce que signifie être humain. Elle est maintenant en phase de pré-production pour Rothko, avec Michael Stuhlbarg, Aaron Taylor-Johnson et Russell Crowe.

Amy au cinéma

En 2015, A24 a sorti le documentaire Amy. Réalisé par Asif Kapadia et produit par James Gay-Rees, le film s’est appuyé sur plus de 100 entretiens avec la famille et les amis de Winehouse pour offrir un regard intime sur la vie du chanteur. Kapadia a également utilisé des images inédites et des morceaux inédits que le chanteur avait précédemment enregistrés. Le documentaire a été présenté en première au Festival de Cannes 2015, dans la section Midnight Screenings.

Bien que le film ait recueilli de nombreuses critiques positives et ait reçu l’Oscar du meilleur documentaire, le père de Winehouse, Mitch Winehouse, s’est exprimé sur le film. Bouleversé par la façon dont le film le dépeignait sous un jour « négatif », il a déclaré au Guardian en 2015 que Amy l’a dépeint comme « avide et indifférent ».

En 2018, BBC Four a diffusé Amy Winehouse : Retour au noir, un film documentaire de 2018 sur Winehouse et la réalisation de son album Retour au noir. En 2021, BBC Two a diffusé Récupérer Amy, un documentaire marquant le 10e anniversaire de la mort de la chanteuse, avec des interviews de sa mère et de ses amis.