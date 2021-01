Le biomutant étrange et merveilleux de THQ Nordic pourrait faire son apparition au début de 2021

De retour à l’été 2020, une bande-annonce de 9 minutes est tombée sur le site officiel THQ Nordique Chaîne Youtube. La bande-annonce était pour un jeu appelé Biomutant, l’un des jeux les plus étranges, uniques et extrêmement excitants à voler un peu sous le radar l’année dernière.

Un monde de dirigeables Steampunk, de boss hyène à trois têtes et un style artistique qui rappelle un étrange croisement Breath of the Wild / Studio Ghibli, le jeu est en développement par le studio suédois Expérience 101.

Biomutant a donc déjà vu sa part de retards, et avec un jeu de cette envergure ambitieuse, ce n’est vraiment pas une surprise. La bande-annonce de 9 minutes (ci-dessus) nous emmène à travers une variété d’environnements différents, différentes batailles de boss et une gamme de personnages.

Dans une approche très honnête du développement du gameplay, juste à la fin de la bande-annonce se trouve un message simple: «À venir… quand nous en sommes satisfaits.» Au cours de la dernière année, il y a eu plusieurs lancements éraflés de jeux à la mode, dont je n’ai même pas besoin de mentionner les noms, il est donc assez rafraîchissant de voir un studio être aussi franc sur les attentes de lancement.

Cependant, comme c’est souvent le cas, ce n’est pas tant le développeur mais les dirigeants et les éditeurs qui poussent pour la sortie d’un jeu. Si le dernier appel de vente annuel de THQ Nordic est quelque chose à faire, Biomutant pourrait faire une apparition avant la fin de cet exercice.

C’est en mars 2021.

THQ Nordic déclare s’attendre à ce que 2021 soit une année fructueuse pour l’entreprise, employant apparemment plus de 3000 développeurs et travaillant sur plus de 100 nouveaux titres. Caractéristiques des biomutants de cette liste: « Cette croissance sera soutenue par de nouveaux jeux récents et à venir tels que Biomutant, (et d’autres titres) ».

Un récent tweet de Experiment 101 laisse également entendre que le studio se prépare pour une grande 2021:

Demain marque le début de 2021 pour nous. Faisons cela! 🐹 – Expérience 101 (@ Experiment1O1) 3 janvier 2021

Si le jeu voit une sortie dans les prochains mois, je m’attendrais à ce qu’il y ait bientôt du matériel marketing supplémentaire. La bande-annonce de 9 minutes n’a toujours que 200 000 vues. Depuis que le studio a été acquis par THQ Nordic en 2017, j’imagine que le financement du jeu a été augmenté, ce qui a donné au studio plus de temps pour sortir le jeu qu’il souhaite sortir.

Comme ils l’ont dit, il sera prêt quand il sera prêt. Vous pouvez consulter la page officielle de Steam pour plus d’informations sur le jeu.