Le biographe royal dit que le prince Harry «  ne pouvait pas avoir de rendez-vous  » avant Meghan Markle

Ces jours-ci, le prince Harry est marié à Meghan, la duchesse de Sussex, mais il était une fois le prince n’avait pas de chance dans le département des rencontres, du moins c’est ce que prétend un biographe royal.

Lisez la suite pour découvrir pourquoi le duc de Sussex aurait eu du mal à obtenir un rendez-vous.

Prince Harry | Koen van Weel / AFP via Getty Images

Avec qui le prince Harry est sorti avant Meghan Markle

Le prince Harry a eu deux relations sérieuses avant de se marier. Le duc est sorti avec Chelsy Davy, la fille d’un millionnaire zimbabwéen. Ils se sont réunis en 2004 et sont sortis ensemble avant de cesser de fumer en 2010. Davy a admis qu’elle n’aimait pas être sous les projecteurs et qu’elle ne pouvait pas attirer toute l’attention des paparazzi.

«C’était tellement fou, effrayant et inconfortable. J’ai trouvé cela très difficile quand c’était mauvais. Je ne pouvais pas faire face », a déclaré le Daily Mail. «J’étais jeune, j’essayais d’être un enfant normal et c’était horrible. C’était fou. C’est aussi pourquoi j’ai voulu retourner en Afrique.

Quelques années après leur séparation, des informations ont circulé selon lesquelles les deux étaient de retour, mais ni le prince ni Davy n’ont jamais confirmé si ces rumeurs étaient véridiques.

Prince Harry et Chelsy Davy | MJ Kim / Getty Images

Après la fin de sa première relation sérieuse, Harry a rencontré le mannequin Cressida Bonas par l’intermédiaire de sa cousine la princesse Eugénie. Ils ont commencé à se voir en 2012 mais comme Davy, Bonas n’a pas pu retenir l’attention constante de la presse et ils ont rompu en 2014.

Pourquoi Harry avait du mal à obtenir des dates

À la suite de ces relations, le prince Harry n’a pas eu la tâche facile d’obtenir une date selon le biographe Sean Smith.

L’Express a noté que dans son livre intitulé Meghan incompris, Smith a déclaré qu’avant de rencontrer sa femme, Harry avait du mal à trouver un partenaire.

Smith a écrit: «Le prince Harry n’a pas pu obtenir de rendez-vous. Tout simplement, il était le célibataire le plus éligible du pays – probablement du monde – donc apparaître sur Tinder pour glisser à droite n’était pas une option.

«Harry voulait vraiment rencontrer quelqu’un de spécial et s’installer. Ses jours d’adolescents trafiquants étaient révolus depuis longtemps.

Heureux pour toujours

Prince Harry et Meghan Markle | John Phillips / Getty Images

En 2016, Harry a rencontré Meghan Markle lorsqu’ils ont été installés par un ami commun. Le prince et l’ancien Costume star a commencé à sortir ensemble et en 2017, ils se sont fiancés.

Leur mariage a eu lieu le 19 mai 2018, à l’intérieur de la chapelle Saint-George du château de Windsor devant 600 invités. Plus de 1000 sympathisants ont également aligné les rues à l’extérieur du lieu pour apercevoir le couple. Davy et Bonas ont assisté aux noces de leur ex.

Moins de deux ans après avoir dit «oui», le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu’ils se retiraient de la famille royale. Ils ont déménagé en Californie avec leur jeune fils, Archie, et ont depuis signé de méga accords avec Netflix et Spotify.

