Le biographe du prince Harry prétend qu’il joue le deuxième derrière Meghan Markle – «  Il est l’ombre du prince que je connaissais autrefois  »

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, semblent bien s’adapter à la vie aux États-Unis. Les deux ont conclu divers accords commerciaux dans les domaines du divertissement et de la philanthropie et disent qu’ils apprécient leur nouvelle maison en Californie. Mais un biographe royal dit le contraire. Un nouvel éditorial expose la prétendue crise et la vie de Harry dans l’ombre de Meghan.

Meghan Markle et le prince harry | DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP via Getty Images

Le prince Harry et Meghan Markle s’installent en Californie

ABC News a rapporté en août 2020 que Harry et Meghan avaient emménagé dans une nouvelle maison familiale en Californie. Cela est arrivé des mois après que le couple a quitté la vie royale pour recommencer.

« Le duc et la duchesse de Sussex ont emménagé dans leur maison familiale en juillet de cette année », a déclaré à l’époque un communiqué du porte-parole du couple. «Ils se sont installés dans l’intimité tranquille de leur communauté depuis leur arrivée.

Source: YouTube

En relation: À l’intérieur des soirées privées du prince Harry et de Meghan Markle en Californie

Il a été largement rapporté que le couple avait acheté un domaine de 14,65 millions de dollars à Montecito. La région abrite de nombreuses célébrités, dont Oprah Winfrey et Ellen DeGeneres.

La maison mesure 14 500 pieds en soirée et la maison principale comprend neuf chambres, un billard / salle de jeux, un cinéma maison, des installations de spa, un ascenseur et une salle de sport. Le domaine comprend également une maison d’hôtes de deux chambres, un salon de thé, un court de tennis et une piscine.

Ils vivaient auparavant dans un domaine appartenant à Tyler Perry. Quant à savoir pourquoi ils ont choisi la Californie, une source a déclaré à People Magazine: «Ils aiment tous les deux la Californie et Santa Barbara a une magie: les montagnes, les océans, les vignobles, les fleurs, les jardins.»

Plus important encore, ils voulaient une bonne communauté pour leur fils Archie. La source a également déclaré à People: «Archie est vraiment heureux et il a de l’espace pour courir librement. La maison est venue avec une structure de jeu qu’il escaladera en un rien de temps. Ils sont ravis d’être là et de faire partie de la communauté. C’est un moment vraiment heureux pour eux en tant que famille.

Le biographe royal insinue que Meghan Markle surpasse le prince Harry; dit que la personnalité de Harry a changé à la suite de la nouvelle « réveil » de Meghan

Tout le monde n’est pas convaincu de la nouvelle vie de Harry et Meghan. La biographe royale Angela Levin, qui a écrit le livre de 2018 Harry: une biographie d’un prince, dit qu’Harry n’est pas le même et suit l’exemple de sa femme tout en se perdant dans le processus.

Selon TMZ, le récent éditorial de Levin pour le Sunday Telegraph dresse une image de Meghan prospère en Californie alors qu’Harry se débat avec son identité. Selon Levin, Harry a succombé aux «manières réveillées» de Meghan. Levin écrit également qu’Harry « est devenu l’ombre du prince que j’ai connu une fois. »

Source: YouTube

En relation: Voici comment le prince Harry se sent vraiment à propos de sa nouvelle vie en Californie

Levin allègue qu’Harry joue le rôle de fond de Meghan alors qu’elle s’installe dans sa nouvelle vie publique à Hollywood. Elle écrit qu’Harry «semble accepter d’être deuxième après Meghan», allant même jusqu’à dire qu’Harry et Meghan partagent des points de vue complètement différents mais qu’Harry «ne serait pas le premier homme à être fasciné par une belle femme avec un agenda différent puis adopte docilement comme sien.

Dans l’ensemble, Levin dit qu’Harry est un homme complètement différent aux États-Unis et s’inquiète des effets durables sur lui.