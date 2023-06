Le biographe d’Oppenheimer réagit au film de Christopher Nolan

Ça ne fait aucun doute que Oppenheimer est l’un des films les plus attendus de cet été. Après le moins bon accueil de Principele film qui signifiait le départ de Christopher Nolan de Warner Bros. Discovery, le réalisateur revient avec son premier film classé R en plus de 20 ans, et avec une histoire qui semble faite pour surprendre le monde comme lui seul sait le faire.





Cillian Murphy se met à la place de Robert J. Oppenheimer, connu comme le père de la bombe atomique et pour son implication dans le projet Manhattan, et peut-être l’une des figures les plus controversées du XXe siècle en raison de sa création et de l’énorme impact qu’elle avait.

Le casting est complété par Emily Blunt dans le rôle de Kitty Oppenheimer et Tom Conti dans celui d’Albert Einstein. Ils seront rejoints par Matt Damon, Kenneth Branagh, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Rami Malek et Gary Oldman.

Avec ce film, Nolan cherche à plonger dans la tête de son protagoniste comme jamais auparavant et à raconter une histoire qui plongera dans l’un des moments les plus sensibles de l’histoire humaine.

Oppenheimer, espérons-le, donnera aux gens beaucoup de choses à dire

Images universelles

Le co-auteur de la biographie d’Oppenheimer Prométhée américain : Le triomphe et la tragédie de J. Robert OppenheimerKai Bird, a révélé sa réaction à Variety après avoir vu le film et l’impact qu’il espère qu’il aura :

« Je suis, pour le moment, abasourdi et je me remets émotionnellement de l’avoir vu. Je pense que ce sera une réalisation artistique époustouflante, et j’ai bon espoir que cela stimulera réellement une conversation nationale, voire mondiale, sur les problèmes qu’Oppenheimer était désespéré de parler – sur la façon de vivre à l’ère atomique, comment vivre avec la bombe et sur le maccarthysme – ce que signifie être un patriote, et quel est le rôle d’un scientifique dans une société imprégnée de technologie et de science, pour s’exprimer sur les problèmes publics. »

Oppenheimer cherche non seulement à révolutionner le cinéma par son histoire, mais aussi par la manière de la raconter. Comme à son habitude, Christopher Nolan a trouvé avec ce film de nouvelles façons de surprendre le public.

Tout comme en 2008, il a été le premier réalisateur à utiliser le format IMAX pour tourner des séquences d’action dans Le Chevalier Noiravec Oppenheimer il a réussi à faire tourner les scènes en noir et blanc avec les mêmes caméras, défiant Kodak et Fotoken de faire des pellicules qui n’existaient pas jusqu’à présent, puisque le film a des scènes en couleur et d’autres en noir et blanc.

IMAX est un allié de longue date pour Nolan, qui prend tous les écrans disponibles avec ce format pour présenter le film, ce qui a créé un problème important pour une autre des sorties les plus attendues de l’année, Mission : Impossible – À l’estime, première partie, qui n’aura qu’une semaine pour être diffusé sur IMAX avant Oppenheimerest le premier.

Oppenheimer sort en salles le 21 juillet, le même jour que celui de Greta Gerwig Barbie.