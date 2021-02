Le bien-aimé Shamrock Shake de McDonald revient lundi

Bien que de nombreux endroits aux États-Unis puissent encore avoir de la neige au sol, il y a un soupçon de printemps jaillissant à la fin de l’arc-en-ciel.

Après un demi-siècle à servir l’une de ses boissons saisonnières préférées des fans, McDonald’s a annoncé plus tôt ce mois-ci que son bien-aimé Shamrock Shake ferait son retour dans les restaurants le 15 février.

Si cela ne suffisait pas pour exciter les gens, la chaîne ramène également le cousin chocolaté du shake: l’Oreo Shamrock McFlurry.

Plongez dans une rafale de saveur de menthe et de biscuits Oreo. McDonalds

L’année dernière, en l’honneur du 50e anniversaire du milkshake vert crémeux, McDonald’s a annoncé son mashup spécial McFlurry. Puisque les gens n’ont pas pu résister à l’ajout de biscuits croquants et sucrés tourbillonnant autour de leur gâterie vibrante, Mickey D a décidé de le garder dans le cadre de la célébration du printemps. Les prix du marché varient, mais le Shamrock Oreo McFlurry coûte 2,30 € pour une collation et 3 € pour un régulier.

Le shake de rêve des amateurs de chocolat et de menthe est un mélange de crème glacée molle à la vanille, de sirop de Shamrock à la menthe et de morceaux écrasés de biscuits Oreo. Le shake classique, pour ceux qui ne l’ont jamais goûté, est le même mélange de saveurs (sans les Oreos), mélangé à une consistance de milk-shake buvable et surmonté de crème fouettée.

Lors de ses débuts l’année dernière, de nombreux fans se sont demandé pourquoi il avait fallu si longtemps à McDonald’s pour combiner deux friandises glacées bien-aimées.

Avant que le shake printanier ne reçoive sa métamorphose McFlurry pour la première fois lors d’un test en septembre 2019 (sous le nom d’Oreo Mint McFlurry, a déclaré un porte-parole à 45secondes.fr Food), il y avait quelques autres rotations à apparaître sur les menus à travers l’histoire. Avant cela, le Shamrock Shake a fait peau neuve en 2017, lorsque la chaîne de restauration rapide a lancé une saveur moitié chocolat, moitié Shamrock. En 1980, la société a créé un Shamrock Sundae avec de la glace à la vanille et des tourbillons de sirop de Shamrock.

Pour tous ceux qui n’ont pas pu essayer la version Oreo du shake Shamrock l’année dernière, le YouTuber derrière Peep This Out Reviews lui a donné un examen très approfondi lors de son test initial en Californie du Sud et à Dallas.

« Une très belle situation verte. Très, très frappante », a déclaré le YouTuber tout en mélangeant le shake et en montrant sa teinte vibrante. « La menthe est plutôt agréable là-dedans en ce moment, mais je dois admettre que la présentation est tueur. »

Apparences mises à part, la vraie magie s’est produite quand il a pris une bouchée.

« Oh, oui. Mmm. Oui, oui, oui, oui. Charmant, » loua-t-il. « La saveur est assez incroyable avec ça – juste un soupçon de menthe. »

Si vous ne voulez pas vous aventurer dans le froid pour obtenir un Shamrock Shake, ne vous inquiétez pas! Vous pouvez concocter votre propre version de la friandise McDonald’s à la maison – alcool facultatif.