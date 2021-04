Le bénéfice d’Apple a plus que doublé pour atteindre 23,6 milliards de dollars au dernier trimestre, les ventes d’iPhone ont augmenté de 66%

29 avr.2021 12:00:58 IST

La demande pour l’iPhone et d’autres produits Apple a fait plus que doubler les bénéfices entre janvier et mars, le géant de la technologie continuant de capitaliser sur la dépendance aux smartphones. Les bénéfices se sont élevés à 23,6 milliards de dollars, soit 1,40 € par action, tandis que les revenus ont grimpé de 54% à 89,6 milliards de dollars au deuxième trimestre fiscal, a annoncé mercredi la société. Analystes interrogés par FactSet prévu 99 cents par action sur 77,1 milliards de dollars de ventes.

L’iPhone, le joyau de la couronne d’Apple, ne s’était pas vendu aussi bien que d’habitude au cours des dernières années, car les gens conservaient plus longtemps leur téléphone actuel. Mais la sortie de quatre modèles d’iPhone 12 l’automne dernier a déclenché des achats, et les ventes d’iPhone ont augmenté de 66% à 47,9 milliards de dollars en plus d’un trimestre de vacances lorsque les ventes d’iPhone ont bondi de 17%.

Certains analystes pensent que la popularité de l’iPhone 12 pourrait conduire à la plus grande année de vente de l’appareil depuis 2014, lorsque l’iPhone 6 est sorti. Ce fut un grand succès car Apple a agrandi l’écran de l’appareil.

L’iPhone 12 est le premier modèle capable de se connecter à des réseaux sans fil 5G qui promettent des vitesses plus élevées mais qui sont encore en cours de construction. Apple essaie de faire encore plus de ventes au cours du trimestre en cours avec un nouvel iPhone 12 violet.

Les autres produits et services d’Apple – il propose des services de streaming de musique et de télévision, vient d’annoncer un nouveau dispositif de suivi des clés et des sacs à dos appelé AirTags, ainsi que des ordinateurs et des tablettes – sont également en croissance. Les ventes de Mac ont grimpé de 70% à 9,1 milliards de dollars, un record de chiffre d’affaires pour la société, et les ventes d’iPad ont grimpé de 79% à 7,8 milliards de dollars. Le PDG Tim Cook, lors d’un appel avec des analystes d’investissement, a souligné l’importance des ordinateurs et des tablettes de l’entreprise pendant la pandémie, car les étudiants et les travailleurs travaillaient pratiquement à la maison.

La division de services en expansion constante de la société a généré un chiffre d’affaires de 16,9 milliards de dollars au cours du trimestre, en hausse de 27%. Cette division comprend des commissions de 15 à 30% qu’Apple perçoit sur la plupart des transactions payées effectuées avec des applications iPhone. Les régulateurs de différents pays examinent la manière dont Apple extrait les paiements via l’App Store.

La question sera au centre d’un procès devant un tribunal fédéral qui doit débuter le 3 mai. Epic Games, le créateur du populaire jeu vidéo Fortnite, tentera de prouver son affirmation selon laquelle Apple a transformé son App Store en une arme pour secouer les petites entreprises afin d’augmenter ses propres bénéfices déjà énormes.

Apple insiste sur le fait que ses frais sont raisonnables compte tenu de son investissement massif dans l’iPhone et que son approche «jardin clos» contribue à protéger la sécurité de ses clients et de leurs appareils.

La société a également déclaré qu’elle augmenterait les dépenses de rachat d’actions de 90 milliards de dollars et augmenterait son dividende de 7%.

Le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a déclaré lors de l’appel que la société ne fournissait pas de prévisions de revenus compte tenu de l’incertitude persistante de l’économie mondiale, mais a déclaré que les revenus du trimestre en cours augmenteraient de «deux chiffres» par rapport à l’année précédente. Les contraintes d’approvisionnement résultant d’une pénurie de puces informatiques réduiraient les revenus de 3 à 4 milliards de dollars au cours du trimestre de juin, affectant principalement le Mac et l’iPad, a-t-il déclaré.

Les puces qui alimentent une large gamme d’appareils sont rares, contribuant à la sortie retardée de l’iPhone 12 l’année dernière. Apple «exécute extrêmement bien» malgré ces contraintes d’approvisionnement, a écrit l’analyste de CFRA Angelo Zino dans une note de recherche.

Les actions d’Apple ont augmenté de 1,8% mercredi sur le marché secondaire.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂