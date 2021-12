Le bébé sur la liste de Schindler a expliqué la signification du manteau rouge

in

Il y a près de trente ans, en 1993, Steven Spielberg a présenté son premier grand film aux yeux de L’Académie: la liste de Schindler. Bien qu’ayant fait des bijoux comme Requin, ET l’extraterrestre ou Indiana Jones, la oscar il était constamment nié. Cette production a marqué cette étape, avec deux prix, l’un pour le meilleur réalisateur et l’autre pour le meilleur film, et elle a été lancée l’année même où une autre icône du cinéma moderne est née : Parc jurassique.

L’un des emblèmes de la liste de Schindler C’était la fille au manteau rouge, qui était le seul élément qui avait tout le film en couleur, jusqu’à la fin, lorsque la Seconde Guerre mondiale a pris fin. Interprétée par Oliwia Dąbrowska, faisait partie de toutes les affiches du long métrage et est devenu synonyme de cette production. Ce qui frappe, c’est que des plus de trois heures que dure cette histoire, elle n’a duré que deux minutes.

Dąbrowska, qui a 31 ans aujourd’hui et ne se consacre pas à la comédie, s’est entretenu avec Regarde qui j’ai trouvé sur le sens de la fille et assuré que pour elle c’est « Un symbole très important » mais parfois c’est aussi « dur » parler de ce personnage, car beaucoup de gens l’approchent pour parler de cette production et ne voient pas au-delà de la fille au manteau rouge. « Elle a un nom, Génie« , a-t-il affirmé.

oliwia expliqué que « Comme c’était la seule couleur dans le film, c’est facile à retenir » et interrogée sur le message de ce personnage, elle a souligné : « Je pense que c’est le but. Toute l’idée de ce film est contenue dans ces deux minutes. Est-ce le moment où Oskar Schindler il change d’avis… Bon, ce n’est peut-être pas qu’il change d’avis mais qu’il se rende compte de ce qu’il a à faire. Cette fille définit toute cette communauté de juifs, cette communauté de victimes de l’Holocauste. C’est pourquoi il est en rouge. C’est la couleur du sang ».

La décision d’Oliwia Dąbrowska concernant la couleur rouge

Bien qu’il n’ait pas poursuivi de carrière d’acteur, oliwia est fier de faire partie d’une production multi-primée qui est considérée parmi les meilleures œuvres de Spielberg. Le polonais était, comme on l’a dit, l’emblème de cette production, au point qu’il en infère encore dans sa vie. « Cette couleur est si importante pour moi, qu’après le film… Peut-être pas quand j’étais enfant, que je ne pouvais pas choisir quoi porter. Mais maintenant que je suis adulte, je ne porte pas de vêtements rouges. Jamais. Je ne sais pas pourquoi, vraiment, mais je ne l’utilise pas « révélé.

