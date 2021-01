Le bébé papa de Halsey: Qui est Alev Aydin?

Halsey a publié une annonce de grossesse surprise aujourd’hui et les fans sont sous le choc de la nouvelle inattendue.

Alors que Halsey a eu des relations de haut niveau avec histoire d’horreur américaine l’acteur Evan Peters et le musicien Yungblud (de son vrai nom: Dominic Harrison), il semblait que personne ne savait que Halsey sortait peut-être avec quelqu’un de nouveau – jusqu’à maintenant!

La célèbre chanteuse a tagué la réalisatrice Alev Aydin dans le message, et bien que la plupart ne soient pas au courant de l’état de sa relation, les deux semblent être ensemble – et très heureux!

Qui est le bébé papa de Halsey, Alev Aydin?

Voici tout ce que vous devez savoir sur le bébé papa de Halsey, Alev Aydin.

Il travaille dans l’industrie cinématographique.

Aydin est scénariste, producteur, acteur et réalisateur.

Il a écrit et réalisé un court métrage intitulé HipMen: Los Angeles, et a également écrit et produit la série télévisée Petits coups (2017).

Les crédits d’acteur d’Aydin incluent le court métrage de 2012 Mère poule et quelques épisodes de Hôpital général.

Il est turc (et fier).

Aydin est d’origine turque et a passé une partie de son enfance en Turquie.

Il publie souvent des photos de lui-même et de sa famille, ainsi que le paysage du pays, qu’il a appelé «la patrie» et «la patrie».

Halsey s’est adressée à Aydin dans un tweet de la Saint-Sylvestre, dans lequel elle a écrit «Je vous remercie cette année et chaque année, des bonbons. seni çok seviyorum. » Les mots turcs signifient «Je t’aime tellement».

C’est un militant pour la justice raciale.

Après le meurtre de George Floyd, Aydin a publié une liste d’organisations et de fonds de secours Black Lives Matter auxquels il a encouragé ses partisans à faire un don.

Il a sous-titré l’image avec un appel passionné à l’action, citant «une longue histoire d’atrocité perpétuelle aux mains de la police».

Aydin publie souvent ses opinions politiques et s’est également prononcé contre les inégalités de revenus et a vivement décrié l’ancien président Donald Trump.

Il aime la photographie.

Aydin publie généralement ses clichés artistiques sur Instagram. Il semble particulièrement aimer capturer des horizons et des paysages urbains et joue avec les filtres sur les messages.

C’est un Poissons.

Aydin est né le 17 mars 1983, plaçant l’homme de 37 ans sous le douzième signe astrologique.

Les forces des Poissons comprennent la sagesse, la compassion et la créativité.

Halsey est une Balance, donc la compatibilité du couple est controversée, mais ils semblent le faire fonctionner!

Le couple se connaît depuis des années.

Halsey et Aydin ont été photographiés ensemble pour la première fois en octobre avant que le public n’ait aucune idée d’une relation entre les deux, mais leurs interactions remontent beaucoup plus loin.

Selon un rapport, les deux « se fréquentent depuis plusieurs mois » et « Halsey a été discret au sujet de leur relation. »

La source a également révélé que Halsey et Aydin «passaient beaucoup de temps chez elle à l’automne, et il était évident qu’elle était heureuse».

En mars 2019, Aydin a publié une photo des deux lors d’un match des Lakers ensemble et a remercié Halsey «pour l’expérience sur le terrain», en disant que c’était «très cool».

En parlant de ça…

Ils sont tous les deux fans des Lakers.

Aydin tweete fréquemment sur le basket-ball, en particulier pour soutenir l’équipe de Los Angeles, dont Halsey est également un fervent fan.

Le cinéaste a même posté une photo d’enfance dans laquelle il arbore fièrement un maillot des Lakers.

Ils ont des tatouages ​​assortis.

En juin 2020, Halsey et Aydin obtenu des tatouages ​​assortis du mot «Graines» sur leurs pieds – dans l’écriture de chacun.

Leur artiste de Liquid Tattoo à Yucca Valley a publié sur Instagram que Halsey et Aydin étaient «les deux personnes les plus adorables».

Elle a également révélé que Halsey avait expliqué l’encre: «Les graines sont destinées à planter des graines. Elle a dit que c’était cosmiquement la meilleure semaine pour planter des graines dans votre vie.

On dirait que ça a fonctionné pour eux!

