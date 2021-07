Le bébé de Halsey est-il un garçon ou une fille ? Pourquoi elle n’a pas révélé le sexe d’Ender Ridley Aydin

Lorsque Halsey et son partenaire Alev Aydin ont annoncé la naissance de leur premier enfant Ender Ridley Aydin, ils nous ont donné un aperçu de leur approche de l’identité de genre en tant que parents qui ne se conforment pas aux normes de genre, en omettant soigneusement toute référence au sexe biologique du bébé.

Maintenant, alors qu’elle exprime son intention de boycotter la presse après l’avoir fait « délibérer sans respect » par le magazine Allure, la chanteuse se présente comme l’exemple d’une nouvelle marque de mère qui se taille un monde plus inclusif de genre pour son enfant. .

Le bébé de Halsey est-il un garçon ou une fille ?

Ni à aucun moment de leur grossesse ni lors de son annonce de naissance, Halsey n’a jamais révélé le sexe de leur bébé.

Et bien que certains médias aient signalé que le bébé était un garçon, le chanteur et partenaire Aydin n’a pas encore tenté de définir publiquement le sexe de son enfant, ne voulant probablement pas le faire avant que le bébé ne puisse le faire lui-même.

Halsey a laissé entendre qu’ils ne révéleraient pas le sexe de leur bébé.

Dans son interview maintenant éditée Allure, Halsey a critiqué le public pour ses « opinions » sur sa vie personnelle.

« Comme si les gens avaient droit à une mise à jour, comme ‘J’ai rencontré quelqu’un, nous allons à des rendez-vous, ça devient sérieux, ils ont emménagé, nous prévoyons un enfant, nous allons avoir un bébé, nous eu un bébé, c’est le sexe’ », ont-ils dit, « je me suis engagé pour donner toute ma vie ; mes proches ne l’ont pas fait.

La brève mention du sexe de son enfant dans ce contexte implique que la chanteuse n’a pas l’intention de céder à la pression pour définir le sexe de leur bébé.

Le bébé de Halsey a un nom neutre.

Halsey a accueilli leur bébé dans le monde avec une annonce de naissance Instagram révélant le nom du petit.

« Reconnaissance. Pour les naissances les plus ‘rares’ et euphoriques. Propulsé par l’amour. Ender Ridley Aydin 14/07/2021 », a-t-elle écrit.

Le nom ne donne pas grand-chose sur le sexe du bébé ― pas qu’un nom soit nécessairement un indicateur du sexe de toute façon.

Halsey dit que la grossesse a « nivelé » sa perception du genre.

Réfléchissant à sa grossesse en février, Halsey a déclaré que la grossesse les avait rendus moins dévoués aux binaires de genre.

« Je pensais que la grossesse me donnerait des sentiments binaires très forts sur la ‘féminité’, mais cela a vraiment nivelé ma perception du genre », a-t-elle déclaré. « Ma sensibilité à mon corps m’a rendu hyper-conscient de mon humanité et c’est tout. »

Les nouveaux parents sont de plus en plus conscients de la non-conformité de genre, selon des études, et sont moins enclins à définir le genre de leurs enfants dans des binaires rigides que les parents du passé.

Le choix de Halsey de ne pas définir publiquement le sexe de son enfant crée peut-être un espace pour que son bébé puisse choisir sa propre expression de genre à mesure qu’il grandit.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.