Le beau geste de Robin Williams avec Ethan Hawke

Hollywood

Les acteurs ont coïncidé dans le tournage de The Society of Dead Poets. le protagoniste de Avant l’aube il pensait que son collègue le « détestait ».

©IMDBL’un des rôles inoubliables de Robin Williams.

Les liens entre les acteurs sont souvent tendus et l’alchimie entre eux ne fonctionne pas parfaitement pour un tournage. Parfois, cela ne dépasse pas l’écran, mais il est juste de dire que c’est l’exception à la règle. Dans La société du poète de la mortle film qu’il a réalisé déversoir de peter A la fin des années 1980, la relation entre robin-williams et Ethan Hawke ce n’était pas l’idéal.

Dans une interview à Le spectacle de Graham Nortonle protagoniste de Avant l’aube Il a dit qu’il ne s’entendait pas très bien avec robin-williams pendant le tournage. Mais cependant, Ethan Hawke a dévoilé un geste qui a magnifié l’artiste qui a perdu la vie il y a près de neuf ans. L’histoire était si belle que même Tony Coletteprésent au salon, n’a pu s’empêcher de s’énerver et de lui dire qu’il « aimé » cette anecdote.

« Eh bien, c’était incroyablement drôle, n’est-ce pas ? Et il était très détendu, très créatif. Je jouais ce professeur et improvisais constamment, toute la journée. »a débuté faucon. Le problème est que ce genre d’attitude de robin-williams Cela perturbait sa concentration. « Je voulais vraiment être un acteur sérieux. j’avais lu à Constantin StanislavskiJ’avais ce qu’il fallait et je, vous savez, je voulais vraiment rester dans le personnage. »a-t-il pointé.

faucon dit que pour cette raison, il ne voulait rire d’aucune des blagues de robin-williamsquelque chose qui n’a fait que compliquer la situation. « Moins je riais, plus il devenait fou. Il s’est moqué de moi : « Celui-là ne veut pas rire ! Et plus de fumée est sortie de mes oreilles. Il ne comprenait pas, j’essayais de faire du bon travail. »a souligné l’artiste, pour ensuite terminer : « Je pensais qu’il me détestait, parce qu’il se moquait de moi tout le temps ».

+Le geste de Robin Williams qui a tout changé

Loin de mal finir, l’histoire a eu une fin qui donne la chair de poule à tout le monde. « A la fin du film, j’ai dû retourner à l’école et j’ai reçu un appel d’un important responsable de Hollywood: ‘Je suis le gérant de robin-williams. Il dit que tu vas être quelqu’un d’important et que je devrais t’engager. J’étais comme, ‘vraiment?’ Alors il m’a trouvé mon premier manager qui est toujours mon manager maintenant. »dit-il fièrement Ethan Hawke.

