Le Batwing du film Batman de Tim Burton a été entièrement restauré

Pour de nombreux cinéphiles, il n’y a pas de meilleur endroit sur Terre que The Prop Store, une archive au trésor de souvenirs de films où vous trouverez toujours quelque chose en rapport avec à peu près n’importe quelle franchise de film que vous pouvez nommer. Des costumes aux scripts, des marionnettes animatroniques complètes aux miniatures utilisées à l’écran et bien plus encore peuvent être trouvées, et souvent achetées dans l’une de leurs enchères si vous avez l’argent pour égaler les guerres d’enchères. À bas les mythes l’hôte Adam Savage a récemment rendu visite à The Prop Store et a pu voir de près et personnellement le modèle à l’échelle ¼ entièrement restauré de l’avion Batwing du film Tim Burton/Michael Keaton 1989, Homme chauve-souris.

D’une largeur d’environ six pieds, le modèle du Batwing est tout simplement spectaculaire, comme le montrent les images. Le modèle comporte l’outil de coupe à l’avant de l’avion, qui a été utilisé dans le film pour déjouer le plan du Joker d’arroser Gotham d’un gaz hilarant qui avait été emballé dans un certain nombre de ballons de parade, et il a également sa propre figurine Batman dans le siège du pilote ainsi que des effets de lumière. Comme beaucoup de ces modèles, les effets pratiques ont peut-être été améliorés plus tard dans la post-production du film, mais il y a quelque chose à voir la vraie chose qui n’est pas moins impressionnant pour ne pas avoir la magie de la technologie cinématographique derrière elle.

Comme indiqué à l’époque, Prop Store a organisé une vente aux enchères caritative en août, qui a vu des articles dont le Fedora d’Indiana Jones de Le temple maudit passer sous le marteau et accumuler des centaines de milliers de dollars d’enchères. Dans le cadre de la vente aux enchères, certains À bas les mythes les accessoires étaient à vendre, c’est la raison pour laquelle Savage visitait le magasin et l’entrepôt et, comme vous le feriez, il a enregistré quelques vidéos avec certains des objets les plus spectaculaires exposés dans le paradis des accessoires de cinéma.

La description officielle de la vidéo se lit comme suit : « Adam Savage visite Prop Store pour découvrir quelques-uns des milliers d’accessoires et de costumes de films originaux qui passent par leurs archives, y compris cette incroyable miniature de tournage à l’échelle du quart de 1989 Homme chauve-souris film! Il s’agit du modèle emblématique Batwing qui a été utilisé pour la séquence de vol climatique, restauré dans son état de fonctionnement d’origine pour mettre en valeur les effets motorisés et lumineux pratiques qui ont été réellement utilisés dans le film. C’est l’un des morceaux les plus cool de l’histoire des accessoires que nous ayons vu, on dirait qu’il est sorti tout droit du grand écran ! »

Brandon Alinger du Prop Store apparaît dans la vidéo pour donner un aperçu du modèle. Il a déclaré: « Les modèles sont intéressants, car ils sont un peu comme des voitures. Le temps a tendance à leur peser, et ils peuvent être reconstruits, retravaillés et réinitialisés comme des voitures. Les dessins de production originaux montraient que le véhicule Batwing devait avoir 27 ans. ‘ de largeur. Ce modèle mesure environ 6,25′ de large, il est donc destiné à être à l’échelle 1/4. Il est vrai que la figurine Batwing est plus petite. Si vous regardez la séquence dans le film lorsque vous voyez le modèle de 2’ de large (plus large plans, plans où le Batwing bouge beaucoup), la figurine de Batman est sensiblement plus grande dans le cockpit — probablement plus comme les proportions prévues par les dessins de construction. Concernant les mécanismes, rien n’a été enlevé. Les cylindres pneumatiques d’origine sont toujours présents (mais déconnectés), et les pistes, glissières, etc. d’origine sont toujours utilisées. Nous avons simplement ajouté des actionneurs linéaires en tant qu’« assistants » pour agir à la place de ces cylindres. »

Bien que cela fasse maintenant plus de 30 ans que le film est sorti, The Prop Store a encore quelques morceaux de souvenirs à vendre de la production sur son site, ainsi que de nombreux articles des films suivants dans le Homme chauve-souris la franchise.

Sujets : Batman